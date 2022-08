Il finale di Sei sorelle riserverà parecchie novità ai telespettatori. Entrando nel dettaglio di quello che accadrà nel finale, Marina avrà un tragico destino. Situazione difficile anche per Elisa. La donna, infatti, mediterà di togliersi la vita. Le anticipazioni però ci rivelano anche che fortunatamente entreranno in gioco le sorelle Silva per salvarla.

Anticipazioni puntate finali Sei Sorelle: Celia dimentica Petra

La soap spagnola Sei Sorelle, che per tutta l'estate è andata in onda su Rai 1 in sostituzione de Il Paradiso delle Signore, terminerà presto la sua programmazione sulla rete ammiraglia.

A ogni modo continuerà ad andare in onda, infatti traslocherà su Rai Premium e ogni giovedì sera andranno verranno trasmessi due episodi.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Sei Sorelle saranno piene di colpi di scena. Le sorelle Silva saranno nuovamente al centro dell'attenzione perché vorranno riottenere i loro vigneti. Non sapranno come fare e l'unica soluzione per loro sarà affidarsi nelle mani di Salvador. Quest'ultimo deciderà di sfidare a carte il nuovo proprietario dell'azienda. Celia invece, sarà pronta a scordare Petra. La donna, inoltre, deciderà di scrivere il suo primo romanzo.

Sei sorelle, spoiler sul finale: Julio vuole uccidere Marina

Le anticipazioni delle ultime puntate svelano che Salvador riuscirà a salvare l'azienda e le sorelle Silva ritorneranno a essere le uniche proprietarie dei loro vigneti.

Un triste finale spetterà a Marina. Candida ordinerà l'omicidio della donna e a portarlo a compimento sarà Julio. Quest'ultimo e Marina si ritroveranno faccia a faccia. A lasciare sorpresi sarà proprio la reazione della donna alle minacce di morte da parte di Julio. Infatti si mostrerà addirittura felice di poter porre fine a tutte le sue sofferenze.

Grossi problemi anche per Elisa. La ragazza infatti, appurato che la sua relazione con Gonzalo non potrà avere un lieto fine, deciderà di togliersi la vita. Elisa escogiterà un piano per poter riuscire a portare a termine il suo follo gesto dettato dall'amore. Fortunatamente le sorelle Silva riusciranno a intervenire prima che sia troppo tardi.

Un finale quello di Sei Sorelle che non si sa ancora con precisione quando andrà in onda. Su Rai 1, infatti, l'ultima puntata che andrà in onda nella fascia oraria pomeridiana sarà quella di venerdì 2 settembre. Successivamente la serie proseguirà sui Rai Premium, ma la messa in onda sarà notevolmente rallentata, visto che verranno trasmessi solo due episodi a settimana, contro di cinque di ora.