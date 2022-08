Le anticipazioni turche di Terra Amara concentrano l'attenzione sull'amico fidato di Demir, Cengaver. Dopo aver cercato di placare le ire di Yaman, anche se con scarsi risultati, Cengaver andrà incontro a una grande delusione. Mentre Demir sarà impegnato ad accudire la madre a cui Yilmaz ha sparato per evitare di essere colpito a sua volta, Cengaver verrà incaricato dall'amico di indagare su Akkaya per capire se è ancora vivo dopo lo scontro. Trovandoselo davanti, Cengaver non esiterà a scagliarsi contro di lui, visto che crederà a tutte le bugie messe in piedi da Demir, il quale alla fine sarà costretto a confessare i suoi intrighi.

Hunkar catalizza l'attenzione del figlio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Dopo uno scontro a fuoco tra Demir e Yilmaz, la pallottola esplosa da quest'ultimo è finita nel petto di Hunkar. Questo incidente scatenerà una serie di eventi che porteranno Demir a essere ancora più isolato. Infatti la suocera di Zuleyha sarà costretta a sottoporsi a un intervento d'urgenza per salvarsi e Demir non la lascerà mai sola in ospedale, occupandosi dei suoi bisogni.

Al contempo il giovane Yaman chiederà all'amico Cengaver di accettarsi sulle condizioni di salute di Yilmaz. Infatti durante lo scontro anche lui ha esploso un colpo con una pistola che teneva nascosta. Akkaya, però, si salverà, perché il proiettile verrà fermato da un portasigarette di acciaio.

Cengaver si metterà immediatamente sulle tracce di Yilmaz, ma la sua acredine nei riguardi dell'uomo sarà resa più forte dalle bugie che Demir gli ha raccontato in passato.

Cengaver pronto a scontrarsi con Yilmaz

Per dare una giustificazioni alle sue terribili azioni, Demir descriverà Yilmaz a Cengaver come il perfido fratellastro che ha venduto Zuleyha per saldare i suoi debiti di gioco, insomma come se Yilmaz fosse il perfido Veli.

Così, non appena Cengaver incontrerà Yilmaz, non vorrà fare altro che scontrarsi con lui utilizzando delle armi da fuoco alla pari. Prima che Cengaver possa sparare, Yilmaz riuscirà però a raccontare tutta la verità della sua storia e di quella di Zuleyha, così a Demir non resterà che confessare all'amico tutta la verità.

Affermando di aver agito per amore e nella convinzione che Yilmaz sarebbe stato condannato a morte, Demir non otterrà il completo perdono di Cengaver che, infuriato per essere stato ingannato, si allontanerà dall'amico per poter riflettere sulla delicata questione.

Per scoprire se ci sarà ancora una possibilità per l'amicizia tra Cengaver e Demir, e per scoprire cosa succederà ad Hunkar dopo l'operazione, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.