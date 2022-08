Si vivranno momenti di alta tensione nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, la soap opera turca di Canale 5. Gli spoiler della prima stagione narrano che Demir Yaman e Cengaver Cimen faranno esplodere alcuni ordigni all'interno di un capanno, con la chiara intenzione di uccidere Yilmaz Akkaya e Ali Fekeli.

Terra Amara anticipazioni: Cengaver chiede a Yilmaz di fargli conoscere Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la prima stagione, rivelano che Demir organizzerà un piano per uccidere il rivale e Fekeli.

Tutto inizierà quando Yaman e Cengaver inizieranno a litigare furiosamente quando quest'ultimo inizierà a importunare una spogliarellista in un night club.

Il figlio di Hunkar, a questo punto, cercherà di riportarlo alla calma, ma senza riuscirci. Purtroppo Cengaver inizierà a picchiare il suo migliore amico. Un litigio che sarà ben presto sulla bocca di tutti quanti, difatti a Cukurova non si parlerà d'altro.

Per questo motivo Yilmaz coglierà la palla al balzo per convincere Cengaver a entrare in affari con lui. Il protagonista, infatti, avrà intenzione di stringere una società industriale in grado di offrire lavoro e diritti a tutti i dipendenti. In questo frangente Cemin chiederà a Yilmaz di fargli conoscere Fekeli, l'uomo che l'ha fatto diventare ricco, non sapendo che è tutta una trappola pianificata con Demir.

Demir e il migliore amico fanno esplodere degli ordigni per eliminare Akkaya e suo padrino

Fekeli commetterà un'imprudenza quando si farà notare da Hunkar in ospedale, nonostante la pubblicazione del suo necrologio. Demir, nel frattempo, unirà tutti i tasselli del puzzle, tanto da capire che Ali è il padrino di Yilmaz. Di conseguenza Yaman fingerà di avere una discussione con Cengaver per far uscire il rivale dal suo nascondiglio.

Cimen dirà al protagonista di recarsi all'appuntamento con Fekeli in un capanno abbandonato. Purtroppo i due saranno all'oscuro che Demir e il suo migliore amico piazzeranno degli ordigni potentissimi all'interno del locale. I due amici, infatti, non esiteranno a far esplodere le bombe, convinti che Akkaya e il suo padrino si trovino all'interno del capanno, per poi gioire della loro morte.

Fekeli riesce a captare la trappola di Yaman

Il colpo di scena non si farà attendere. Fekeli capterà la trappola di Demir e Cengaver, e per questo riuscirà a mettere in salvo sia lui che il figlioccio. In questo modo i nemici verranno messi a dura prova in una guerra senza esclusioni di colpi. Nel frattempo la polizia crederà che l'attentato avvenuto al capanno sia causato dagli anarchici, contrari all'affermazione dei ceti potenti. Tuttavia questo non impedirà a Fekeli di ultimare il suo piano contro la famiglia Yaman.