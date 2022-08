Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 14 al 20 agosto su Canale 5, vedono Justin Barber compiere un atto del tutto inaspettato. L'avvocato colpirà in testa Thomas e lo rinchiuderà in una gabbia. Tutto per impedire al figlio di Ridge di andare alla polizia per scagionare Liam e Bill Spencer. Thomas infatti, attraverso un video, scoprirà che Vinny si sarà suicidato.

Bill convinto che Justin lo tirerà fuori di prigione: spoiler Beautiful

In Beautiful la vicenda legata alla morte di Vinny arriverà a una fase cruciale. Liam e Bill Spencer si troveranno in carcere con l'accusa di averlo ucciso.

Nel corso degli episodi in onda sino al 20 agosto 2022, Bill sarà convinto di uscire presto di prigione, visto che sarà sicuro che il suo amico e avvocato Justin troverà un modo per far scagionare lui e Liam. Peccato che, a quanto risulterà, il fidato Justin avrà in mente altri piani per Bill e Liam. Lo si capirà meglio con il passare delle puntate.

Thomas scopre che Vinny si è suicidato: trame Beautiful al 20 agosto

Dando uno sguardo alle anticipazioni settimanali di Beautiful, si viene a sapere che anche Wyatt solleciterà Justin affinché trovi un modo per far liberare il padre e il fratello. Intanto alla Forrester Creations, Brooke, Steffy e Ridge commenteranno tutta la vicenda legata alla morte di Vinny e il comportamento di Bill in particolare.

I colpi di scena per gli appassionati di Beautiful non tarderanno ad arrivare, visto che Thomas, farà una scoperta davvero sconvolgente sul suo amico Vinny. Il giovane Forrester, infatti, riuscirà a riparare il suo cellulare e quando lo riaccenderà sul telefono appariranno gli ultimi messaggi inviatigli proprio dall'amico poco prima di morire.

In particolare, la sua attenzione sarà rivolta a un video in cui Vinny gli farà capire che la sua morte non è avvenuta a causa di un incidente, ma per suicidio. Vinny, infatti, si è gettato di proposito sotto l'auto di Liam e tutto questo lo ha fatto per incastrare il giovane Spencer e dare la possibilità a Thomas di avere campo libero con Hope.

Ovviamente Thomas non crederà alle sue orecchie, ma questa sarà la cruda realtà.

Justin rinchiude Thomas in una gabbia per impedirgli di dire la verità su Vinny

Thomas si renderà immediatamente conto che Liam e Bill sono in carcere accusati ingiustamente della morte di Vinny. Questa volta il figlio di Ridge deciderà di fare la cosa giusta e vorrà consegnare immediatamente il video alla polizia per scagionare i due uomini. Pertanto si recherà da Justin per mostrargli quanto appena scoperto. Peccato che l'avvocato lo colpirà in testa fino a farlo svenire, trascinandolo poi nei sotterranei della Spencer Pubblications e rinchiudendolo in una gabbia. Insomma, Justin non avrà nessuna intenzione di far scagionare Bill e Liam, anzi vorrà che padre e figlio restino in prigione per molti anni.