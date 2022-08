Nuovo anticipazioni su Terra Amara, la soap opera turca che sta facendo sognare gli italiani grazie alla sua trama ricca di colpi di scena. Gli spoiler della puntata del 7 settembre rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) interverrà prima che il duello tra suo marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) e il suo antagonista Yilmaz Akkaya abbia conseguenze drammatiche.

Terra Amara, anticipazioni puntata 7 settembre: Zuleyha accompagna Nazire in clinica insieme ad Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la puntata che il pubblico avrà modo di seguire su Canale 5 mercoledì 7 settembre, annunciano grandi novità.

Zuleyha accompagnerà Nazire in clinica insieme a Yilmaz dopo essere stata colpita da una crisi epilettica. Qui i dottori riusciranno a scongiurare il peggio, tanto che la donna verrà dimessa entro poche ore. Akkaya, a questo punto, si offrirà di accompagnare l'ex fidanzata presso la propria abitazione.

Nel frattemp, Demir apparirà in ansia per la strana assenza di sua moglie. Per questo motivo, deciderà di mettersi sulle sue tracce, finendo per fare una brutta scoperta. Fadik informerà il padrone che sua moglie si trova insieme a Yilmaz.

Altun evita che Demir spari al suo antagonista

Nella nuova puntata di Terra Amara, trasmessa il 7 settembre dalle ore 14:45 su Canale 5, Demir sarà fuori controllo, appreso del nuovo incontro tra Zuleyha e Yilmaz.

Per questo motivo il potente imprenditore rintraccerà l'auto con a bordo i due, dove minaccerà di uccidere il suo antagonista con una pistola. Neanche a dirlo, Akkaya cercherà di difendersi con un'arma, dando vita a un pericoloso duello.

Zuleyha, a questo punto, deciderà d'intervenire, mettendosi in mezzo ed evitando così che si sparino a vicenda.

In questo frangente Altun dichiarerà di amare il giovane Yaman più della sua stessa vita, pregandolo di non mettersi nei guai per la tranquillità famigliare. Una dichiarazione che spaccherà il cuore di Yilmaz, che si metterà a bordo della sua auto a folle velocità.

Hunkar teme il ritorno di Yilmaz e Fekeli a Cukurova

Ci sarà spazio anche per Hunkar, interpretata dall'attrice Vahide Percin.

La donna, infatti, apparirà preoccupata per il ritorno di Yilmaz e Fekeli a Cukurova. La signora Yaman temerà il riaccendersi di una faida tra i vecchi nemici e la sua famiglia, che ormai dura da oltre vent'anni. Le preoccupazioni della madre di Demir troveranno fondamento? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline.