Nuovi appuntamenti sono in arrivo con la soap Un posto al sole. Durante le puntate che andranno in onda dal 5 al 9 settembre non mancheranno i colpi di scena. Le trame si incentreranno su Niko, deciso a proteggere il piccolo Jimmy. Per farlo il ragazzo non temerà di mettersi contro a Micaela. Spazio anche ad Adele, che trascinerà nella paura Giulia e Angela facendo perdere le sue tracce. Marina e Roberto dovranno invece fare i conti con un imprevisto che li metterà alla prova.

Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 settembre: Alberto incontra Niko

La famiglia Bruni continuerà ad attraversare un momento molto difficile. Susanna, infatti, si troverà ancora in ospedale e resterà in pericolo di vita. Niko teme per Jimmy, motivo che lo spingerà a proteggerlo a ogni costo da possibile sofferenze. L'avvocato cercherà di essere ineccepibile agli occhi di Micaela. Nel frattempo continuerà a essere sempre più forte il legame tra Silvia, Riccardo e Rossella.

Michele continuerà a percepire il distacco da parte della sua famiglia, ma presto per lui arriveranno liete notizie. Mariella, non ancora convinta di quanto accade al caseificio, deciderà di trascinare Guido in un'indagine.

I due si recheranno così al pozzo e in seguito avranno un confronto con Espedito. Le gemelle Cirillo inizieranno la loro battaglia legale con Niko e si confronteranno su come poter affrontare al meglio questa situazione. Giulia e Angela noteranno che Adele non è reperibile ormai da diverso tempo. Le due, molto preoccupate, decideranno di recarsi a casa della donna.

Un incontro attende Rossella, pronta a fare la conoscenza dell'amica del padre.

Spoiler Upas, puntate al 9 settembre: inizia la battaglia legale di Niko

Niko avrà un confronto con Alberto, dove quest'ultimo cercherà di fargli capire che se continuerà a mettersi contro Micaela potrebbe incorrere in seri pericoli. Niko però non sarà per nulla interessato alle parole di Alberto e proseguirà per la sua strada.

Fabiana, la nuova amica di Michele, sembra non piacere a nessuno. Nunzio sarà sempre più in ansia non riuscendo a trovare Chiara. Il giovane continuerà a impegnarsi nella ricerca della donna e aspetterà di ricevere qualche notizia dal detective che lui stesso ha assunto.

Marina e Ferri verranno messi a dura prova da una mail molto particolare. Per fortuna, però, riusciranno a sistemare la questione in maniera molto rapida e a tornare più forti di prima nel loro legame. Roberto, infatti, si prodigherà fin da subito per sistemare le cose. Peppe verrà chiamato per recarsi a Palazzo, dove gli verranno assegnati dei lavori che dovrà portare a termine prossimamente.