In Terra Amara continueranno i colpi di scena anche nelle puntate in onda dall'8 al 12 agosto. Finalmente Zuleyha verrà a sapere che il suo amato Yilmaz non è morto in carcere come gli avevano fatto credere. L'uomo, infatti, si presenterà a una festa a cui parteciperanno anche Demir e Zuleyha. Qui la donna rimarrà sconvolta nel vedersi di fronte il suo amato vivo e vegeto e vorrà parlare con lui. Peccato che Demir glielo impedirà, trascinandola via con la forza dalla festa.

Fekeli dona a Yilmaz una fabbrica tessile: trame 8-12 agosto

Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, che segue con sempre più interesse le vicende di questa nuova soap tv turca.

La serie con protagonisti Zuleyha e Yilmaz, infatti, riesce a ottenere ogni pomeriggio oltre il 19% di share. Tutto grazie alla trama avvincente e ai continui colpi di scena, che sicuramente non annoiano il pubblico.

Negli episodi in onda nella seconda settimana di agosto, Yilmaz diventerà il figlioccio del boss Fekeli, suo ex compagno di cella. Il nuovo personaggio sarà ancora avvolto nel mistero, ma intuirà che ha qualche conto da regolare con la famiglia Yaman. Una cosa che lo accomunerà proprio a Yilmaz. Per questo lo prenderà sotto la sua ala protettrice, arrivando a donargli una fabbrica tessile.

Demir scopre che Yilmaz è diventato ricco grazie a Fekeli

Yilmaz quindi, nel corso dei nuovi episodi, diventerà un ricco imprenditore.

Un bel cambiamento per lui. Il primo a scoprire che l'uomo è diventato ricco sarà proprio il suo rivale Demir, il quale scoprirà che un terreno a cui è interessato è diventato di proprietà di Yilmaz. Yaman vorrà vederci chiaro e ben presto scoprirà che Yilmaz è stato aiutato da Fekeli. Intanto alla tenuta ci saranno attimi di panico, nel momento in cui il piccolo Adnan sembrerà scomparso nel nulla.

Fortunatamente il bambino verrà ritrovato anche grazie all'aiuto di Yilmaz. Intanto proprio Akkaya non ha dimenticato l'aiuto che gli hanno dato i contadini ed elargirà loro dei beni. Non solo, si farà paladino dei braccianti contro Demir.

Zuleyha sotto shock dopo aver scoperto che Yilmaz è vivo

Zuleyha sarà ancora all'oscuro del fatto che il suo amato Yilmaz sia ancora vivo.

Arriverà però il momento anche per lei di scoprire la verità. Succederà in occasione di una festa a cui saranno invitati gli imprenditori della zona. Oltre alla famiglia Yaman, verrà invitato anche Yilmaz. Vedendolo arrivare, Zuleyha rimarrà scioccata, visto che lo credeva morto da mesi. Ovviamente la donna vorrà parlargli, ma Demir glielo impedirà, trascinandola via con la forza dalla festa. Durante il tragitto in macchina verso casa, Zuleyha si getterà fuori dall'auto in corsa, ferendosi. Purtroppo per lei non riuscirà a incontrare il suo amato, ma sarà costretta a tornare a casa con il marito Demir. Intanto Yilmaz vorrà recarsi alla tenuta, ma per strada avrà un incidente.

Questo e molto altro andrà in onda su Canale 5 nella settimana dall'8 al 12 agosto. L'appuntamento con Terra amara è alle 14:35, subito dopo la messa in onda di Beautiful.