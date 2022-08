Nella soap opera Terra Amara, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 26 agosto, per Zuleyha Altun le cose si complicheranno, nel momento in cui Demir scoprirà che la moglie voleva fuggire con Yilmaz.

Accecato dalla gelosia l'uomo punirà la moglie e farà sparire il piccolo Adnan. Per poterlo rivedere Zuleyha sarà costretta ad accettare le condizioni di Demir e racconterà una bugia a Yilmaz, dicendogli di essersi sposata per amore.

Demir punisce Zuleyha e non le fa vedere il piccolo Adnan

Per Zukeyha e Yilmaz sembrerà non esserci pace. Nelle puntate di Terra amara in onda nella settimana fino al 26 agosto, dopo aver scoperto che Yilmaz é ancora vivo Demir sarà disposto a tutto pur di tenere legata a sé Zuleyha e farà di tutto pur di non farli incontrare.

Dopo che la moglie tenterà di fuggire dalla tenuta con il piccolo Adnan, Demir penserà bene di punirla e lo farà togliendole il figlio. Yaman infatti, affiderà il bambino alle cure di una sua dipendente senza dire nulla a Zuleyha. Quest'ultima ovviamente sarà disperata visto che nessuno saprà dirle che fine avrà fatto il figlio.

Hunkar cerca di convincere Yilmaz a lasciare la città: spoiler di Terra amara

Nel corso delle puntate di Terra amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Sermin e Fusun presteranno parecchio denaro a Veli, il quale sosterrà di averne bisogno per aprire un ufficio. Ma l'uomo perderà tutta la somma al gioco.

Nel frattempo Hunkar incontrerà Yilmaz e cercherà di convincerlo a lasciare Cukurova, dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme.

Peccato che Akkaya non crederà affatto alla donna. Zuleyha invece, supplicherà il marito di farle vedere Adnan. Yaman continuerà con il suo castigo sino a quando proporrà un patto alla moglie.

Altun costretta a mentire a Yilmaz: anticipazioni di Terra amara

Dando uno sguardo alle anticipazioni, in Terra amara arriverà il momento in cui Yilmaz e Zuleyha si incontreranno.

Peccato che Altun sarà costretta a mentire al suo amato, visto che gli dirà di aver sposato Demir per amore. Una bugia che la donna sarà costretta a dire per poter rivedere e riabbracciare il figlio Adnan. Insomma Zuleyha, pur con la morte nel cuore, mentirà a Yilmaz, chiedendogli pure di lasciarla in pace e di lasciarle vivere serenamente il suo matrimonio. Infine Demir manterrà la parola e dopo l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz, quindi riporterà a casa il piccolo Adnan.