Prosegue su Canale 5 l’appuntamento con le vicende della soap opera di successo Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda dal lunedì al venerdì con tanti colpi di scena inaspettati. Nel corso della puntata che i telespettatori avranno modo di vedere il 24 agosto 2022, Saniye (Selin Yeninci), dopo aver avuto parecchi malesseri, penserà di essere in dolce attesa. La fanciulla non riuscirà a nascondere la sua evidente gioia al capomastro e marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat): secondo gli spoiler quest’ultimo sarà al settimo cielo nell’istante in cui saprà di poter diventare padre.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 24 agosto: Demir non comprende l’atteggiamento di Zuleyha

Gli spoiler riguardanti il trentottesimo episodio, in programmazione su Canale 5 mercoledì 24 agosto, annunciano che al centro della scena ci sarà soprattutto Saniye, che dopo essere stata soccorsa dalla cognata Gulten (Selin Genç) e da Fadik (Polen Emre), mentre era intenta a preparare il pranzo nella cucina dei Yaman, troverà il coraggio di rivelare un suo segreto a Gaffur. Quest’ultimo apprenderà della presunta gravidanza della moglie, che sarà convinta di portare in grembo il loro primo erede. La donna però dirà al marito di condividere la bellissima notizia soltanto dopo che si sarà sottoposta a una visita medica.

Nel contempo Demir (Murat Ünalmış), dopo essere tornato dall’ospedale, cercherà di comprendere lo strano atteggiamento della moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek), e lo farà con scarsi risultati.

Hunkar invita Yilmaz a lasciare la città, Veli estorce altri soldi a Sermin

Successivamente l’azienda di Yilmaz (Uğur Güneş), ereditata dal padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), diventerà sempre più potente grazie all’arrivo di macchinari di ultima generazione.

Intanto Hunkar (Vahide Perçin) non mollerà affatto la presa, dato che cercherà di convincere Yilmaz (Uğur Güneş) a rinunciare una volta per tutte a riavere al suo fianco la sua ex Zuleyha e lo inviterà a lasciare la città. La diabolica dark lady, per raggiungere il suo obiettivo, farà credere ad Akkaya che sua nuora è felice con suo figlio Demir.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) si recherà a un appuntamento segreto con il truffatore Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il malvagio fratellastro di Zuleyha, disposto a fare qualsiasi cosa pur di arricchirsi. L’uomo non farà fatica a estorcere altro denaro alla parente di Demir, con la scusa di aver bisogno di liquidità per avviare un affare in grado di incrementare il suo patrimonio.