Ancora una settimana e poi tornerà Un Posto al sole su Rai 3 con le nuove attesissime puntate. Ricordiamo che l'orario della messa in onda slitta alle 20:50. Che cosa è successo a Viola e Susanna? Questa è la domanda che dall'ultimo episodio prima della pausa estiva si stanno facendo i telespettatori di Upas. Lello avrà ucciso una delle due? Stando alle prime indiscrezioni, pare che Viola se la sia cavata mentre per Susanna la situazione è buia. La tragica vicenda avrà ripercussioni su tutti gli abitanti di Palazzo Palladini e, in particolare, su Niko.

Come svelano alcune anticipazioni, Niko dovrà prendere una decisione immediata e molto forte. Riguarderà la sua Susanna? Nel frattempo, continua a far insospettire Lia, che ha voluto entrare a casa Ferri a tutti i costi, sicuramente per un fine sinistro. E dietro di lei, pare esserci un complice.

Un Posto al sole: Susanna è morta?

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, che andranno in onda a partire dal 29 agosto su Rai 3, si saprà cosa è realmente successo a Viola e Susanna dopo la sparatoria di Lello, che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Pare che la giovane Bruni si sia salvata, mentre la povera Susanna abbia avuto la peggio.

La vicenda è ancora tutta da scoprire, ma giusto oggi arriva un altro importante pezzo del puzzle: Niko sarà chiamato a fare una scelta molto forte.

Una decisione che lo metterà alla prova e che dovrà essere presa nell'immediato. A che cosa si riferirà?

Un Posto al sole nuove puntate: Niko potrebbe assistere alla morte di Susanna

Sul web è sempre più forte la voce che vede Susanna colpita da Lello, davanti agli occhi disperati di Viola. Se così fosse, Niko vedrà ritornare l'incubo di vedere la sua amata sospesa tra la vita e la morte, come già era successo tempo fa.

Un destino che si ripete?

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole Niko sarà chiamato a prendere una scelta immediata e molto forte e, visti i presupposti, non si esclude che riguardi la sorte di Susanna. Ilenia Lazzarin, in una delle sue recenti stories su Instagram, leggendo il copione ha svelato che le prossime trame saranno ''pazzesche'', incredula lei stessa su quanto pensato dagli autori.

Cosa succede a Susanna in Un Posto al sole?

Insomma, occhi puntati sulle nuove puntate di Upas, che partiranno il 29 settembre su Rai 3 alle 20:50. Oltre a sapere che cosa è successo a Susanna (che pare sia stata colpita da Lello, nel tentativo di proteggere Viola), vedremo la nuova storyline che ha per protagonista Lia, la finta cameriera che ha voluto a tutti i costi introdursi a casa Ferri. Con tutta probabilità, la donna ha un complice che l'ha pagata per portare a termine la sua vendetta. I principali sospettati? Lara e Fabrizio, che hanno buoni motivi per odiare Roberto e Marina.