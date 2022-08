Nuovi inganni saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, la soap opera tra le più seguite in questa calda estate italiana. Le trame della 1^ stagione raccontano che Sermin Yaman farà una pesante illazione contro Gulten Taskin mentre Veli inizierà una relazione con Fusun.

Terra Amara anticipazioni: Gulten tenta di togliersi la vita

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la 1^ stagione della soap opera rivelano che Sermin continuerà a mettere in cattiva luce Gulten.

Tutto inizierà quando Fadik confiderà a Hunkar che Sabahattin ha chiesto il divorzio in quanto è innamorato della domestica.

Parole, che giungeranno alle orecchie di Gaffur, che per mettere a tacere i rumor su sua sorella deciderà di darla in sposa ad un uomo anziano con quattro figli a carico. Una decisione, che però non sarà accettata da Gulten. Difatti, la ragazza sarà protagonista di un gesto scellerato quando tenterà di togliersi la vita in un capanno. Fortunatamente Taskin verrà tratta in salvo da Yilmaz appena in tempo, che le darà ospitalità nella sua tenuta, che condivide con Fekeli.

Nel frattempo, Demir non crederà alle calunnie sulla sua giovane domestica, tanto da cacciare Fadik dalla tenuta per spedirla nelle capanne in mezzo al fango. Non contento, l'uomo ordinerà a Gaffur di riportare sua sorella a casa.

Purtroppo il capomastro non riuscirà nel suo intento in quanto Gulten vorrà stare da Yilmaz. Di conseguenza, Taskin comunicherà a Demir che sua sorella è scappata a Istanbul.

Sermin dà la colpa alla domestica del furto di gioielli

Nella 1^ stagione di Terra Amara, Demir riceverà la visita di un compratore d'oro, che lo informerà che qualcuno ha venduto ad un suo amico i gioielli appartenuti al padre di Sermin.

L'ex moglie di Sabahattin, a questo punto, fingerà di essere sorpresa, tanto da fingere di essere stata derubata nella propria abitazione. Non contenta, la donna darà la colpa di quanto successo a Gulten.

Ma Zuleyha, suo marito e Hunkar come il dottor Arcan non crederanno alla colpevolezza della domestica, sospettando che sia stato un piano organizzato da Sermin.

A tal proposito, il medico deciderà di tornare ad abitare sotto lo stesso tetto dell'ex moglie, sebbene scelga di dormire sul divano.

Veli inizia una relazione con Fusun

Ben presto, i telespettatori scopriranno che la cugina di Demir è immischiata nel furto dei gioielli insieme a Veli. Difatti, si apprenderà che il fratellastro di Zuleyha ha chiesto una somma di denaro a Sermin per chiudere un affare urgente. Per questo motivo, si presume che l'ex moglie di Sabahattin abbia venduto i suoi preziosi per aiutarlo in questo momento di grave difficoltà economica. Purtroppo, la donna ignorerà che Veli ha iniziato una relazione con la sua migliore amica Fusun, dalla quale aveva già avuto del denaro.