Nuove sorprese saranno al centro delle prossime puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame della 1° stagione della Serie TV narrano che Yilmaz Akkaya riuscirà a convincere gli operai a ribellarsi a Hunkar e suo figlio Demir Yaman dopo aver appreso le sue bugie.

Terra Amara anticipazioni: Akkaya investe il piccolo Mistik

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv annunciano che la famiglia Yaman rimarrà senza operai.

Tutto inizierà quando Zuleyha apprenderà che il suo vero amore non è morto in un incendio, divampato in carcere.

La ragazza, a questo punto, proverà ad avere un confronto con Akkaya, se non le venisse impedito da Demir.

Intanto anche il figlioccio di Fekeli vorrà incontrare Altun, rea secondo lui di averlo già dimentico. Ma il destino avrà in serbo per lui un altro imprevisto. Il giovane investirà il piccolo Mistik durante il tragitto alla tenuta. Il bambino, a questo punto, verrà soccorso e portato in ospedale, dove verrà sottoposto ad un'operazione delicata per strapparlo alla morte. Fortunatamente il pastorello si salverà mentre la notizia del suo investimento giungerà alle orecchie di Gaffur.

Hunkar mette gli operai contro Yilmaz

Nelle puntate turche di Terra Amara, il capomastro informerà Hunkar di quello che è successo al bambino.

La matrona, a questo punto, approfitterà di questa situazione per corrompere il padre Hasan con una generosa somma di denaro. La signora Yaman, infatti, farà in modo che l'uomo racconti ai dipendenti della tenuta che Yilmaz non ha prestato soccorso a Mistik dopo averlo investito con l'auto a tutta velocità. In questo modo, la donna spererà che gli operai si schierino dalla parte di Demir dopo che gli avevano voltato le spalle, appreso che aveva incendiato le loro baracche.

In quell'occasione, i braccianti avevano auto-eletto Akkaya come loro protettore. Uno stratagemma, che tuttavia non avrà il risultato sperato almeno per gli Yaman.

Il protagonista convince i braccianti a ribellarsi alla famiglia Yaman

Nazire informerà Yilmaz delle bugie raccontate da Hunkar. Per questo motivo, il protagonista cercherà di dimostrare di avere prestato soccorso a Mistik e di aver pagato le sue cure in una clinica grazie ad alcuni testimoni.

Non contento, Akkaya convincerà tutti gli operai a ribellarsi alla famiglia Yaman, invitandoli a lavorare per lui. In breve tempo, quasi tutti i braccianti decideranno di seguirlo, innescando una vera e propria guerra contro Demir. Quale sarà la reazione del giovane Yaman quando scoprirà di essere stato lasciato solo dai suoi operai? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.