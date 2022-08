Nuovo appuntamento con le notizie su Terra Amara, la soap opera che sta facendo registrare ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate della 1° serie, che saranno trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che Yilmaz Akkaya compirà un nuovo gesto eroico dopo aver salvato la vita di Adnan. Il protagonista, infatti, riuscirà a liberare la cognata di Saniye, incatenata in una stalla dal diabolico fratello Gaffur.

Anticipazioni Terra Amara: la cognata di Saniye viene incatenata dal fratello

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate trasmesse in televisione rivelano che Gulten (Selin Genç) vivrà attimi di puro terrore a causa del fratello.

Tutto comincerà quando Hunkar verrà ferita gravemente dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro a fuoco tra Yilmaz (Uğur Güneş) e suo figlio Demir (Murat Ünalmış). A tal proposito, la matriarca verrà operata d'urgenza, tanto che i medici si riserveranno la prognosi.

Gaffur (Bülent Polat), nel frattempo, capirà che Akkaya è implicato in questo fatto di sangue e per questo deciderà di rintracciarlo. Gulten, a questo punto, scoprirà che il protagonista si trova in grave pericolo visto le idee bellicose del fratello. Di conseguenza, la cognata di Saniye cercherà di avvisarlo, se non venisse fermata dal capomastro. Neanche a dirlo, quest'ultimo si arrabbierà moltissimo, tanto da incatenare la sorella in una stalla, dove si rifiuterà di fornirle alimenti di prima necessità.

Gaffur vuole che la sorella si dimentichi di Yilmaz

Nelle puntare turche di Terra Amara, l'arcigna Saniye scoprirà il che suo consorte ha incatenato Gulten in una stalla e per questo cercherà un modo per liberarla. Ma il capomastro si rifiuterà di consegnare le chiavi alla moglie e consentire alla sorella di tornare a casa. Di conseguenza, tra i due coniugi accadranno violenti scontri.

Alla fine, Gaffur rimarrà fermo nella sua posizione, affermando che Gulten ritornerà libera solo quando avrà dimenticato Yilmaz. Inaspettatamente, sarà proprio quest'ultimo a risolvere la faccenda.

Akkaya riesce a liberare la domestica

Nazire informerà Akkaya che Gulten si trova segregata in un capanno. Pertanto, il protagonista correrà sul posto, dove slegherà la domestica senza fare troppa fatica.

Inoltre, l'uomo le offrirà ospitalità da Fekeli, diventato nel frattempo il suo padrino. Ma la donna non se la sentirà di abbandonare la sua cognata ad un uomo cattivo come Gaffur. Di conseguenza, la dolce Gulten sarà costretta ad accettare la richiesta del fratello, al quale prometterà di non pronunciare mai più il nome di Yilmaz.