Le nuove puntate della soap opera turca Terra amara in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, saranno caratterizzate da un omicidio. A perdere la vita dopo Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il perfido fratellastro di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), sarà Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin), uno scagnozzo di Demir Yaman (Murat Ünalmış). L’uomo verrà freddato, non appena il cattivo della telenovela apprenderà che è una spia al servizio del suoi nemici Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Trame turche, Terra amara: Demir e Fekeli alla ricerca del terzo testimone dell’omicidio di Adnan

Nel corso dei prossimi episodi dello sceneggiato che viene seguito da parecchi spettatori italiani e in programmazione su Canale 5, Demir sarà deciso a rintracciare prima di Fekeli il terzo testimone che era presente il giorno in cui suo padre Adnan è stato ucciso. A proposito del padrino di Yilmaz, durante una conversazione con Sait, uno degli uomini del marito di Zuleyha sosterrà di aver sparato al Yaman Senior per difendersi, in quanto lui aveva minacciato di ucciderlo con la sua arma da fuoco.

Demir, per riuscire nel suo intento, affiderà l’incarico a Sait, che non perderà tempo per avvisare Fekeli assicurandogli di non svelare al suo padrone dove si trova colui che sta cercando quando riuscirà a risalire all’identità dello stesso.

Hunkar affida un incarico a Gaffur all’oscuro del figlio, Sait viene assassinato

Intanto ad allarmare Hunkar (Vahide Percin) ci penserà il secondo testimone, che prima di morire le chiederà perdono per non essere stato sincero sul decesso di suo marito. A questo punto la signora Yaman sarà decisa a contattare colui che ha assistito all’omicidio del padre di suo figlio: per tale motivo Hunkar ordinerà a Gaffur (Bülent Polat) di mettere piede nel paese in cui si sarebbe trasferito l’unico sopravvissuto, ma gli chiederà di mantenere il riserbo sulla questione con Demir.

Il capomastro riuscirà a trovare l’uomo nella bottega in cui lavora, ma vedrà Sait nei paraggi.

Non appena farà ritorno nella tenuta, Gaffur non avrà altra scelta oltre a quella di mettere al corrente Yaman dell’incarico che gli ha affidato sua madre: quest’ultimo, quando si renderà conto di essere stato ingannato dal suo scagnozzo per avergli fatto credere che il terzo testimone è scomparso, gli tenderà uno dei suoi tranelli.

Successivamente Sait non perderà tempo per avvisare Fekeli e Yilmaz, quando Demir gli dirà che alcuni lavoratori assalteranno i campi dei suoi nemici. La spia dei due ex detenuti dopo qualche ora verrà uccisa, e anche se il volto dell'assassino non verrà mostrato sembrerà chiara la complicità di Yaman.