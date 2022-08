Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir potrà finalmente uscire dalla prigione. Sermin confesserà che non è stato lui a uccidere Çengaver e il potente Yaman potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Sarà un rientro a casa colmo di gelo, vista la freddezza che riporrà nei confronti di Züleyha. Non darà tante attenzioni alla moglie, preferendo l'affetto del piccolo Adnan.

Il ritorno a casa di Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir riuscirà a farsi dichiarare innocente e a uscire dal carcere. Quando arriverà a casa sarà abbastanza freddo nei confronti di Züleyha, infatti la tratterà in malo modo e non la considererà.

Nemmeno la ragazza sarà al settimo cielo per avere il marito in casa, infatti così Yilmaz non le potrà stare vicino come nell'ultimo periodo.

Infatti, fino a poco tempo prima, Yilmaz e Züleyha stavano progettando di scappare insieme, portando con loro Adnan. In questo progetto avranno tutto l'appoggio di Gülten, che gli ha promesso che gli aiuterà, meno quello di Fekeli, che non vuole che Yilmaz vada via e faccia soffrire la povera Müjgan.

Demir scopre la verità su Sermin

L'attenzione di Demir, intanto, sarà tutta per il piccolo Adnan e per i dipendenti, ai quali darò subito tutte le istruzioni necessarie per far ripartire al meglio la tenuta.

Demir avrà un confronto anche con Hünkar e le chiederà come sia riuscita a convincere Sermin a testimoniare a suo favore.

La madre non potrà nascondergli la verità, quindi gli dirà che per farla confessare l'ha dovuta pagare profumatamente. Non scenderà nei dettagli, infatti non gli dirà che i soldi sono il ricavato della vendita delle loro terre a Fekeli.

In realtà Sermin non voleva testimoniare nemmeno dopo la consegna dei soldi, anzi il suo obiettivo era quello di scappare con il denaro, ma durante la sua fuga ha avuto un gravissimo incidente stradale, che l'ha portata al ricovero in ospedale e anche sotto i ferri.

Solo dopo l'intervento, e l'ennesima pressione di Hünkar, la donna ha deciso di rivelare al pm la verità sul coinvolgimento di Demir nell'omicidio di Çengaver, senza però svelare che a ucciderlo sia stato Hatip.

Behice rimarrà senza una casa

Nel mentre Behice e Müjgan faranno una scoperta che le metterà in difficoltà: per liberarsi dei debiti lasciati dal padre della ragazza, dovranno rinunciare alla loro eredità.

Anche Fekeli consiglierà alla ragazza di pagare i debiti per vivere una vita decisamente più serena e tranquilla.

Behice, rispetto a Müjgan, rimarrà anche senza una casa, perché il fratello ha venduto la proprietà per pagare parte dei debiti. Non saprà dove andare a vivere, così Fekeli le offrirà un posto nella sua villa, almeno fino a quando non troverà una casa tutta sua.