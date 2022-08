Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz e Züleyha si ritroveranno e progetteranno di fuggire da Çukurova per costruire un nuovo futuro insieme. Solo Gülten e Fekeli saranno a conoscenza del piano dei due ragazzi: se la prima si renderà disponibile ad aiutarli, il secondo ricorderà a Yilmaz le responsabilità che ha nei confronti della moglie Müjgan.

Il piano di fuga di Yilmaz e Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz e Züleyha inizieranno a vedersi in gran segreto. Sarà lui a intrufolarsi la notte a villa Yaman e durante uno dei loro incontri proporrà alla sua amata di scappare insieme.

Lui sa che meritano di essere felici insieme e se fuggirà con lui lo renderà l'uomo più felice del mondo. Züleyha accetterà la proposta e insieme inizieranno a progettare, in gran segreto, il loro piano di fuga. Ovviamente insieme a loro ci sarà anche il piccolo Adnan, nonostante Yilmaz non sappia ancora che il piccolo in realtà è suo figlio. Per attuare il loro piano dovranno affidarsi a una persona fedele, che ritroveranno in Gülten. La ragazza gli prometterà che farà il necessario per renderli felici.

Yilmaz racconterà il suo piano di fuga anche a Fekeli, ma quest'ultimo proverà a fargli cambiare idea, senza però riuscirci. Allora gli dirà di prendersi almeno le sue responsabilità con Müjgan, visto che andandosene via potrebbe distruggerle la vita.

Yilmaz si renderà conto a cosa potrebbe andare incontro, ma l'amore per Züleyha supererà qualsiasi cosa.

Sermin confessa la verità sull'omicidio di Çengaver

Sermin, invece, sarà vittima di un grave incidente stradale e per tale motivo finirà in ospedale. Inoltre confesserà che non è stato Demir a uccidere Çengaver, quindi il potente Yaman potrà finalmente uscire di prigione e tornare a casa.

Ritornerà in villa, riprenderà i suoi affari e manterrà anche la promessa con sua moglie, ovvero non la obbligherà a stare al suo fianco, ma spererà che lo faccia di sua spontanea volontà. Ovviamente Demir non sospetta che Züleyha abbia intenzione di lasciarlo e di fuggire con Yilmaz.

Sermin prova a riavvicinarsi a Sabahattin

Per Sermin ci saranno anche altre notizie, infatti scoprirà che Sabahattin è diventato il nuovo direttore dell'ospedale. Visto il ruolo prestigioso, la donna proverà a riavvicinarsi a lui. Andrà a trovarlo nel nosocomio, ma il medico non vorrà sentire ragioni, anzi la inviterà a lasciare immediatamente il suo ufficio.

Çetin, invece, incontrerà Gülten e le proporrà di andare al cinema insieme. La ragazza, però, sarà ancora sconvolta a causa del tentato abuso da parte di Erçument, per questo motivo preferirà rimanere a casa.