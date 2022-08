Terra Amara prosegue con successo e, le anticipazioni turche delle nuove puntate che saranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Tra questi, uno riguarderà la dottoressa Mujgan, la quale andrà incontro ad un triste destino che segnerà per sempre la sua esistenza.

Occhi puntati anche su Zuleyha che, nei prossimi episodi della soap, si ritroverà a fare i conti con quello che sembrerà essere il "rapimento" di suo figlio Adnan.

La morte di Mujgan: anticipazioni Terra Amara puntate turche

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la dottoressa Mujgan riceverà una nuova allettante proposta di lavoro, la quale la porterà a Istanbul.

La donna, entusiasta, deciderà di accettare e così prenderà il primo volo per approdare nella nuova città che la ospiterà, così da poter cercare un appartamento dove stare.

Mujgan, però, deciderà di partire da sola (per il momento) e così lascerà suo figlio nelle mani di Fekeli. Una scelta che si rivelerà a dir poro provvidenziale, dato che quel viaggio si trasformerà in una immane tragedia.

Gli spoiler delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che Mujgan si ritroverà vittima di un terribile incidente che si verificherà in volo.

Fikret devastato dalla morte di Mujgan: anticipazioni turche Terra Amara

Tutti i passeggeri presenti su quell'aereo non riusciranno a sopravvivere: tutti andranno incontro a questo fatale destino che segnerà per sempre anche la vita di Fikret.

La notizia della morte della sua amata Mujgan si abbatterà come un vero e proprio "fulmine a ciel sereno" per l'uomo che, si ritroverà solo e non potrà mai donare alla sua amata il fatidico anello che aveva preso per lei, tale da sugellare il loro grande amore.

Un finale a dir poco amaro per questa giovane coppia protagonista della soap opera turca di Canale 5, la quale sarà costretta a veder spezzato il loro sogno di una vita insieme.

Yilmaz 'rapisce' Adnan: anticipazioni Terra Amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che anche Zuleyha si ritroverà a vivere dei momenti di grande terrore e paura.

La donna confesserà a Yilmaz che, il piccolo Adnan non è figlio di Demir, bensì lo hanno concepito insieme.

Un vero e proprio choc per Yilmaz che, di punto in bianco, scoprirà di essere padre di quel bambino.

Gli spoiler della soap rivelano che l'uomo, metterà in atto anche una sorta di "rapimento" di Adnan: lo porterà via all'insaputa di sua madre, facendole temere seriamente che possa averglielo sottratto per sempre, così da fargliela pagare per le sue bugie.

In realtà Yilmaz non avrà alcuna intenzione di fare del male al bambino, dato che il suo obiettivo sarà quello di poter trascorrere un po' di tempo in sua compagnia.