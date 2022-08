In arrivo fiori d'arancio nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Fekeli, infatti, chiederà a Hünkar di diventare sua moglie e il tutto perché la loro storia d'amore sarà sulla bocca di tutti a causa di una "paparazzata" in un giorno locale. Ovviamente la cosa non piacerà per niente a Demir.

Gossip a Çukurova: Fekeli e Hünkar stanno insieme

Tempi duri per Hünkar nelle prossime puntate di Terra Amara. La sua relazione con Fekeli verrà alla luce, in quanto una foto che li vede in atteggiamenti compromettenti verrà pubblicata sul giornale locale.

Fekeli vorrà scoprire chi ha scattato quella foto e farà di tutto per trovare il colpevole, solo Yilmaz riuscirà a calmarlo e a farlo arrendere una volta per tutte.

Demir, intanto, sarà furioso con la madre, non sopporterà che abbia una relazione con colui che ha ucciso suo padre. La riempirà di insulti e la donna, ferita nell'orgoglio, deciderà di andare a vivere nella casa di campagna. La nonna di Demir, invece, non si sentirà bene. Soffrirà di un forte mal di testa, così il nipote deciderà di portarla in ospedale. La diagnosi sarà drammatica: la donna ha un'emorragia cerebrale e potrebbe non sopravvivere.

La nonna di Demir si riprende

Saniye dirà Hünkar che la madre si trova ricoverata e in gravi condizioni di salute, così la donna si precipiterà in ospedale.

Entrerà nella stanza della madre, ma eviterà di salutare i presenti, tra cui Demir e Züleyha. La presenza di Hünkar farà bene alla madre, infatti la donna inizierà a reagire e chiederà alla figlia di portarla a casa. Visti i miglioramenti arriverà anche la conferma del medico, infatti Müjgan dirà alla famiglia che l'emorragia non si è rivelata più grave del previsto e che la donna si riprenderà presto.

I famigliari presenti nell'ospedale tireranno un sospiro di sollievo, ma in pochi attimi sopraggiungerà un'altra tempesta. In ospedale arriverà Fekeli e vorrà parlare con Hünkar: ha bisogno di chiederle qualcosa che le avrebbe già dovuto fare quarant'anni prima, ma di che cosa si tratta?

La proposta di matrimonio di Fekeli

Fekeli sarà sincero non solo con Hünkar, ma anche con le loro rispettive famiglie.

Davanti a tutti le dichiarerà il suo amore e le domanderà se vuole diventare sua moglie: vuole che condivida con lui il resto della sua vita.

Nonostante Demir non approvi questa relazione, Hünkar deciderà di sposare Fekeli e lascerà l'ospedale mano nella mano con il suo futuro marito, e ovviamente lo farà sotto la minaccia di Demir. Infatti lui le dirà: "Se vai con il mio grande nemico, smetterai di essere mia madre". Hünkar ignorerà le sue minacce e gli risponderà: "Allora dimentica che esisto".