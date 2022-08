Continua su Rai 1 la programmazione della serie tv iberica "Sei sorelle", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 agosto, Francisca inizierà ad avere un dolore alla gola che la costringerà a interrompere la sua esibizione all'Ambigù. Successivamente si renderà conto di essere stata sostituita con un'altra cantante.

Inoltre Celia e Petra riusciranno a risolvere i propri problemi, mentre Blanca respingerà ogni tentativo di riavvicinamento da parte di Rodolfo.

Mauro è costretto ad andare per lavoro a Barcellona

Nella puntata di "Sei sorelle" che sarà mandata in onda lunedì 15 agosto, Adela e Merceditas non potranno più recarsi a Venezia a causa di un imprevisto lavorativo dell'ultimo minuto di Mauro. Quest'ultimo infatti sarà costretto ad andare a Barcellona. Intanto Carolina si confesserà e Don Martin la esorterà a dire la verità al marito. Inoltre Celia confesserà a Francisca di amare Petra.

Nell'episodio di martedì 16 agosto, Francisca sarà sempre più preoccupata per lo scontro che sta affrontando Don Luis. Il non avere notizie non la farà rasserenare per niente. Nel frattempo Celia prenderà la scelta sofferta di non andare più per un po' di tempo in fabbrica, solo ed esclusivamente per evitare di incrociare Petra.

In tutto questo Diana e Salvador sarà ormai prossimi alla partenza per un viaggio d'affari insieme a Donna Rosalia.

Francisca ha un dolore alla gola e deve interrompere l'esibizione all'Ambigù

Secondo le anteprime televisive di mercoledì 17 agosto, Blanca non vorrà per nessuna ragione vedere Rodolfo. L'uomo per poter ottenere il suo perdono chiederà il supporto di Adela.

In cambio acconsentirà a dare a Mauro un'imponente somma di denaro che servirà per costruire il Canale di Panama. Intanto Diana e Salvador si attiveranno in ogni modo affinché possa essere concluso l'accordo con il proprietario delle terme.

Nella puntata di giovedì 18 agosto, Petra e Celia riusciranno a risolvere le loro incomprensioni e ora la giovane Silva potrà nuovamente supportare la giovane in vista delle sue nozze.

In tutto questo Blanca avrà un duro confronto con Adela dopo che apprenderà l'ingente prestito ottenuto, mentre a Francisca all'improvviso sarà colta da uno strano dolore alla gola che la obbligherà suo malgrado a fermare la propria esibizione all'Ambigù.

Viene raggiunto un accordo tra la Tessuti Silva ed il signor Tillo

Secondo gli spoiler di venerdì 19 agosto sarà raggiunta l'intesa tra la Tessuti Silva e il signor Tillo. Questo avverrà grazie al decisivo intervento di Donna Rosalia, che è stata abbastanza abile nel far trovare un'intesa che potesse soddisfare tutti. Intanto Francisca andrà all'Ambigù per porre il suo ringraziamento a Gabriel per i fiori. Con suo profondo dispiacere si accorgerà però che è stata già trovata un'altra cantante. Infine Diana e Salvador saranno finalmente da soli e potranno trascorrere la notte insieme.