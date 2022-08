Züleyha e Yilmaz continueranno a vedersi nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, anche se rischieranno di essere scoperti da Demir. A ogni modo, durante uno di questi incontri, Züleyha accetterà la proposta di Yilmaz, ovvero scappare insieme da Çukurova. Tuttavia Fekeli, almeno inizialmente, non appoggerà l'idea del giovane.

Gli incontri segreti di Yilmaz e Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz andrà a trovare Züleyha presso la tenuta della famiglia Yaman. Per lui sarà abbastanza facile entrare, in quanto sta ristrutturando la casa di Sermin.

La ragazza accetterà di buon grado di incontrarsi con il giovane, in quanto non ne può più della scarsa fiducia che Demir ha nei suoi confronti: non lo ama, ma nonostante ciò ha sempre rispettato i patti e gli è stata sempre affianco, anche nei momenti più duri, come quando è stato accusato di aver ucciso Çengaver.

Yilmaz continuerà a battere sullo stesso punto: lui e Züleyha dovrebbero fuggire insieme da Çukurova. Visto che ormai sa che lei lo ama, la sua vita senza di lei non ha senso. Non ha più la forza e la pazienza di aspettare: vuole solamente stare con lei. Züleyha non saprà che fare, ovviamente stare con Yilmaz è il suo sogno, ma c'è un "piccolo" problema": aspetta un figlio da Demir e in più c'è anche il piccolo Adnan, non può essere egoista e pensare solo alla sua felicità.

Demir pronto a beccare Yilmaz e Züleyha insieme

Per Yilmaz i bambini non sono un problema: basta che gli dica di sì, e Adnan e il piccolino in arrivo saranno come figli suoi. Dopo queste belle parole, Züleyha non potrà far altro che accettare.

Nel mentre, all'interno della tenuta, Demir inizierà a cercare Züleyha. Non saprà dove si trovi, ma durante la ricerca si dirigerà verso la capanna in cui si starà tenendo l'incontro segreto tra i due.

Riuscirà Demir a scoprirli? No e grazie all'intervento di Gülten.

La confessione di Yilmaz a Fekeli

Successivamente Yilmaz racconterà a Fekeli il suo piano di fuga con Züleyha. L'uomo capisce che il giovane è pazzo di lei, ma cercherà di farlo riflettere, facendogli capire che in tutta questa felicità, purtroppo, c'è anche una vittima, ovvero Müjgan.

È giusto che coroni il suo sogno d'amore a discapito della serenità della moglie?

Yilmaz si fida molto di Fekeli, e proprio per questo le sue confessioni sono sempre sincere e a cuore aperto. Anche se Fekeli gli consiglia il meglio per il suo futuro, Yilmaz sarà coerente con le sue idee: l'amore per Züleyha supera qualsiasi cosa, anche il cuore spezzato che potrebbe avere Müjgan se lui riuscisse a completare il suo piano di fuga con la sua amata. Riuscirà sul serio Yilmaz a lasciarsi il matrimonio alle spalle e a fuggire da Çukurova insieme a Züleyha?