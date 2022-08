Cresce l'attesa dei fan di Uomini e donne per l'annuncio del cast che animerà la nuova edizione. Un rumor che sta circolando in rete nelle ultime ore, ad esempio, sostiene che un'ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe essere scelta come tronista della stagione 2022/2023. Il nome nuovo per la versione giovani del dating-show, dunque, è quello di Lulù Selassié, la principessina etiope che vanta una elevatissimo numero di sostenitori e il cuore libero da mesi vista la rottura con Manuel Bortuzzo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Chi saranno i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne? Sono mesi che i telespettatori si pongono questa domanda, e finalmente presto riceveranno una risposta certa.

A fine agosto, infatti, inizieranno le registrazioni della stagione 2022/2023 del dating-show: le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios, riguarderanno anche le identità dei ragazzi che cercheranno l'anima gemella sulla poltrona rossa di Canale 5.

In queste ore, però, è emerso un interessante retroscena su un personaggio famoso che a partire da metà settembre potrebbe partecipare al format di Maria De Filippi per provare a trovare la persona giusta.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che tra i candidati al ruolo di protagonisti del prossimo Trono Classico, da un po' di tempo figura anche Lulù Selassié.

Il percorso in tv fino al probabile esordio a Uomini e Donne

Nell'elenco dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne, dunque, di recente è stata aggiunta anche Lulù, la finalista del Grande Fratello Vip 6.

La ragazza è single da pochi mesi e, secondo voci di corridoio, potrebbe accettare di rimettersi in gioco proprio partecipando al dating-show di Maria De Filippi che permette a giovani e non di trovare il vero amore.

I fan della "fatina" sarebbero felicissimi di rivederla in televisione e per una causa così importante, ma tra loro c'è anche chi è certo che non sia ancora pronta a voltare pagina e a dimenticare definitivamente Manuel Bortuzzo.

Quello del probabile debutto di Lucrezia nel cast del Trono Classico 2022/2023, al momento è soltanto un rumor che neppure la diretta interessata ha ancora commentato.

Per lei, però, questa sarebbe un'opportunità per riscattarsi sia in ambito sentimentale che professionale: nelle scorse settimane, infatti, Lulù e le sorelle Clarissa e Jessica sarebbero state scartate dal cast di Tale e Quale Show quando sembrava fossero ad un passo dal sì di Carlo Conti.

A metà settembre il debutto di Uomini e Donne

Se Lulù Selassié sarà davvero una tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, lo si saprà con certezza tra meno di due settimane, quando in rete cominceranno a circolare le anticipazioni delle registrazioni che Maria De Filippi condurrà dopo la pausa estiva, quelle che poi saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

Per un'ex gieffina che potrebbe partecipare al dating-show Mediaset, c'è una recente protagonista del Trono Classico che ha fatto sapere di aver sostenuto un provino per la prossima stagione del Grande Fratello Vip.

Interpellata dai follower di Instagram sull'eventualità di tornare in tv nel ruolo di concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, Samantha Curcio ha fatto sapere che accetterebbe anche perché di recente ha avuto un colloquio col presentatore.

La ragazza, però, non è molto ottimista sull'esito del casting al quale ha preso parte: secondo lei, il suo modo di fare non sarebbe adatto al format, per questo gli autori quasi certamente le preferiranno personaggi più spigliati e disposti a tutto.