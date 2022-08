Yilmaz, nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, non vorrà più essere socio di Demir, così deciderà di vendere le quote del mietitrebbia. Quella che per Demir sembrerà una liberazione, invece potrebbe trasformarsi in una catastrofe. Infatti, con la vendita, Yilmaz incastrerà Demir, inducendolo verso il fallimento.

Yilmaz vuole mettere la parola fine alla faida con Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara gli obiettivi di Yilmaz saranno ben chiari: vorrà lasciarsi alle spalle la sua "guerra" con Demir e concentrarsi solo sulla sua famiglia.

Vista la faida, non crederà che Çukurova sia un posto sicuro per il suo bambino. Per questo motivo deciderà di vendere la sua quota di mietitrebbia a dei tedeschi.

Ovviamente Demir sarà contento della decisione presa da Yilmaz, visto che grazie a questa vendita non saranno più soci. In più sarà felice di collaborare con i tedeschi, in quanto ha sempre desiderato espandere la sua attività oltre la Turchia. Tutta andrà bene fino a quando non si renderà conto che Yilmaz gli sta solo tendendo una trappola.

La trappola di Yilmaz

Demir, infatti, scoprirà che i tedeschi hanno comprato le quote a una condizione: deve essere fatto un investimento di 25 milioni di lire turche per un nuovo progetto. Yilmaz ha accettato l'offerta, ma non essendo più socio non ha l'obbligo di versare i soldi, li dovrà mettere per forza Demir.

Se il progetto non dovesse andare bene, Demir potrebbe fallire.

Hünkar intanto, dopo aver licenziato per l'ennesima volta Gaffur (per l'avvelenamento causato dai polli non sani dal lui comprati da Hatip), nominerà Saniye nuovo caposquadra. Quest'ultima si rivelerà un valido capo e Hünkar sarà molto soddisfatta della decisione presa.

Gaffur, invece, dovrà ancora saldare il debito con Hatip, ma non avendo i soldi necessari deciderà di vendere alcuni gioielli di Saniye. Ottenuti i soldi, andrà subito nell'ufficio dell'imprenditore per consegnarglieli.

Sabahattin vuole che Züleyha dica la verità su Adnan a Yilmaz

Tra Züleyha e Sabahattin proseguirà la bella amicizia fatta di confidenze e consigli.

La vita sentimentale della giovane sarà sempre al centro dei loro discorsi, per questo il dottore le dirà che forse sarebbe meglio che Yilmaz sapesse che è già padre: non può credere che il suo unico figlio sia quello con Müjgan e per tale motivo prediligere la dottoressa. Züleyha, però si rifiuterà di dirgli la verità, perché sa che Yilmaz non potrebbe mai perdonarle di avergli mentito così a lungo.

Nel mentre proprio Yilmaz, insieme alla moglie, si preparerà all'arrivo del suo primo figlio. Insieme a lei inizierà a progettare il suo futuro e a fantasticare sul fatto che possa arrivare un maschio o una femmina.