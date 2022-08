Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha riceverà una notizia che cambierà per sempre la sua vita e quella di Demir: è incinta del suo secondogenito. Il marito, però, non la prenderà bene: visto il fatto che è sterile, penserà che la moglie l'abbia tradito.

Seher dice a tutti che Gaffur è il padre del suo bambino

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Seher non riuscirà a far credere che il figlio che attende è di Demir. Il suo piano fallirà miseramente, così deciderà di puntare l'obbiettivo su un altro uomo: Gaffur. La domestica, davanti a tutti urlerà a gran voce che Gaffur l'ha messa incinta, causando di conseguenza un grandissimo dolore a Saniye.

La donna sarà addolorata non solo per il tradimento, ma anche per il fatto che il marito sia riuscito a procreare con un'altra donna, visto che lui è sterile.

Dopo lo shock, Saniye vorrà divorziare subito e in più vorrebbe che Seher lasci villa Yaman. Intanto Gaffur crederà fermamente di essere il padre del bambino, per questo porterà segretamente a Seher i soldi che lui e Saniye hanno risparmiato: vuole che al suo futuro figlio non manchi nulla.

Züleyha aspetta un bambino

Ad Adana, intanto, arriverà un'altra cicogna. Infatti Züleyha non si sentirà bene: da diversi giorni soffrirà di vertigini, così deciderà di andare dal medico. Le analisi non lasceranno alcun dubbio: aspetta un bambino. La notizia, però, non verrà presa bene da Demir.

Lui sa perfettamente di essere sterile, quindi penserà che la moglie l'abbia tradito con un altro uomo. Affermerà che, nonostante tutto, non ha intenzione di crescere un altro bambino figlio di un altro uomo. Dalla rabbia per un presunto tradimento, Demir arriverà a puntare una pistola contro Züleyha, ma la ragazza le giurerà che gli è sempre stata fedele e che il bimbo che porta in grembo è suo.

Yilmaz minaccia di morte il suocero

Intanto Yilmaz, piano piano, si riprenderà dalle ferite procurate dal colpo di arma di fuoco sparato da Erçüment. Da questo momento in poi si concentrerà solamente sull'organizzazione del matrimonio con Müjgan: vuole renderla la donna più felice del mondo. La ragazza, però, non passerà un bel momento, infatti sarà triste per l'assenza dei suoi genitori al matrimonio.

Infatti loro non accettano l'unione della figlia con Yilmaz. Quest'ultimo vorrà convincerli a partecipare, ma non lo farà nel modo più sereno possibile. Infatti andrà dal futuro suocero e lo minaccerà di morte se non si presenterà alla cerimonia.

Fekeli, nel mentre, dichiarerà nuovamente il suo amore a Hünkar e finalmente la donna ricambierà i suoi sentimenti. A ogni modo decideranno di mantenere segreta la relazione, fino a quando i rapporti tra Yilmaz e Demir non si appaneranno.

Gülten ha un nuovo corteggiatore

Gülten, invece, sarà ancora scossa dal tentato abuso subito da parte di Erçüment, ma ci sarà un altro uomo pronto a farle battere il cuore. Setin, infatti, incontrerà la ragazza nel villaggio e le offrirà un passaggio a villa Yaman.

Durante il tragitto, a metà viaggio, il ragazzo aprirà il suo cuore e le dirà di essere innamorato di lei. Vorrebbe iniziare una storia d'amore, ma la ragazza è rimasta sconvolta dalla violenza di Erçüment quindi deciderà, almeno per il momento, di non stare con lui e con qualsiasi altro uomo.