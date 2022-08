Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir sarà la vittima di un piano diabolico messo su da Seher. La domestica, infatti, farà credere al capo di aver trascorso la notte con lei, ma perché farà questo? Seher è già incinta e vuol far passare Demir come il padre del suo futuro bambino.

Il piano di Seher

Nelle prossime puntate di Terra Amara verrà a galla una verità: Seher aspetta un bambino. Visto che la donna è l'amante di Gaffur, il bambino potrebbe essere suo? Ancora non è dato saperlo. Intanto la domestica vorrà sfruttare il suo stato interessante per guadagnare del denaro e il suo obiettivo sarà Demir Yaman, ma come farà a estorcergli dei soldi?

Tutto inizierà una sera, quando Demir deciderà di alloggiare in una delle proprietà di famiglia insieme al cugino Ençürment. Ci sarà anche il personale di servizio, compresa Seher, e dopo una cena governata dall'alcol, la domestica deciderà di accompagnare il capo nella sua stanza, e approfittando del suo stato di ubriachezza si coricherà vicino a lui.

Seher fa credere a Demir che hanno passato la notte insieme

La mattina seguente Demir si sveglierà con affianco una Seher svestita. I due avranno uno scontro e lei, più volte, giurerà che è stato lui ad approfittarsi di lei. Ovviamente non avranno fatto nulla, sarà solo una grossa bugia messa su da Seher. Demir sarà preoccupato e si confronterà con suo cugino, che gli dirà che la ragazza non potrà dire in giro la verità, visto che non potrebbe guadagnarci niente, anzi rischierebbe di perdere il posto di lavoro.

Successivamente tutti rientreranno a villa Yaman e Seher racconterà a Hünkar ciò che è successo con Demir. Ovviamente mamma Yaman parlerà con il figlio e lo raccomanderà di non dire niente a Züleyha: se la moglie venisse a sapere che è stato infedele, lo lascerebbe e la loro reputazione verrebbe messa in discussione. Demir darà ascolto alla madre, poi passerà alle minacce con Seher.

Lui non si ricorda niente, nonostante ciò è sicuro che tra loro non ci sia stato nulla; a ogni modo se dovesse parlare, passerà dei grossi guai.

I sospetti di Züleyha

Nonostante tutti tacciano sulla vicenda, Züleyha si renderà conto che tra Demir e Seher sta succedendo qualcosa. Vede che hanno un atteggiamento strano e che evitano di guardarsi in faccia, in più ha visto spesso la domestica piangere.

Züleyha, in merito, si confronterà anche con Hünkar, ma la donna inventerà una bugia per cercare di "deviare" la nuora. Infatti le dirà che Seher ha preso di nascosto la macchina di Demir e che ha avuto un incidente, e per questo motivo il figlio è molto arrabbiato con lei. In realtà nessuno della famiglia Yaman sospetta la verità, ovvero che Seher è incinta e che ha intenzione di dire a tutti che il bambino è di Demir.