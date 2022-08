Ancora guai in vista per Sermin nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna infatti, a causa di Hünkar, avrà nuovamente il conto bancario bloccato. A mamma Yaman non è piaciuto per niente il suo tentativo di fuga con i soldi che le ha dato per testimoniare a favore di Demir. Lo scontro tra le due sarà aspro e acceso.

Sermin nuovamente al verde

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin scoprirà che il suo conto in banca è stato nuovamente bloccato. Tutte le lotte contro gli Yaman, fatte anche grazie all'avvocato di Yilmaz, sono state un fuoco di paglia, infatti i benefici sono stati praticamente nulli.

Il piano di Sermin era quello di andare a Parigi da sua figlia Betül, ma con il conto bloccato la situazione diventerà sempre più complicata. Andrà da Hünkar per chiederle spiegazioni e la risposta della donna sarà esplicativa: sa che non si è presentata in tribunale non per via dell'incidente, ma perché stava tentando di fuggire con i soldi che le aveva dato per testimoniare a favore di Demir.

Per Sermin, Züleyha sarà la rovina della famiglia Yaman

Sermin proverà a smentire la versione della zia, ma purtroppo le prove disponibili non saranno a suo favore. L'unica cosa che potrà fare sarà minacciarla: un giorno pagherà per tutto quello che ha fatto. Per Semin l'impero Yaman cadrà a causa di Züleyha, sarà lei a rovinare la famiglia.

Intanto proprio Züleyha sarà in pena per la fuga d'amore sfumata con Yilmaz e soprattutto per aver scoperto che presto diventerà il padre di un bambino che non è il suo: le loro vite, probabilmente, proseguirà in maniera parallela, senza mai incrociarsi.

La nuova veste di Züleyha

L'obiettivo di Züleyha sarà un altro: restare moglie di Demir per diventare la proprietaria assoluta della tenuta.

Vorrà fare bella figura con i potenti di Çukurova fin da subito e lo farà durante una cena organizzata dal governatore della zona, alla quale parteciperanno i nomi più illustri di Çukurova, tra cui anche Yilmaz.

La ragazza si distinguerà da tutti per la sua bellezza, lasciando non solo gli invitati a bocca aperta, anche lo stesso Demir.

Quando vedrà la moglie vestita in maniera impeccabile le dirà: "La tua bellezza mi lascia senza parole".

L'essere "sbalorditiva" di Züleyha porterà una ventata di aria fresca nella tenuta della famiglia Yaman e chissà come reagirà Yilmaz quando la vedrà in questa nuova veste. La ragazza sarà anche un po' arrabbiata con il suo ex, perché crederà che abbia regalato a Müjgan una sua vecchia collana per l'arrivo del loro bambino. Züleyha, però, non saprà che Müjgan si è appropriata della collana, senza che il suo marito sappia nulla.