La notizia della gravidanza di Müjgan cambierà il futuro di Yilmaz, nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Il giovane deciderà di non presentarsi all'appuntamento per fuggire dalla Turchia con Züleyha, spezzandole definitivamente il cuore.

Yilmaz diventerà papà

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz scoprirà che Müjgan aspetta un bambino. Per lui sarà come un fulmine a ciel sereno, visto che stava progettando di scappare in Germania con Züleyha e Adnan. La gravidanza, ovviamente, cambierà tutti i suoi piani.

Il giovane se la prenderà contro il destino: proprio nel momento in cui stava per essere nuovamente felice con la sua anima gemella, l'arrivo di questo bambino gliela porta via un'altra volta e probabilmente per sempre.

La tristezza di Yilmaz

Yilmaz deciderà di sfogarsi con Fekeli, raccontandogli tutti gli ultimi accadimenti della sua vita. Gli confesserà che ha sempre voluto essere padre e di essere felice del fatto che presto lo diventerà, ma dentro di sé forse ha sempre nutrito il desiderio di avere un bambino con Züleyha e odia Demir per essere il padre di Adnan. La vicenda non potrà far altro che rattristirlo.

Il cuore spezzato di Züleyha

Züleyha, intanto, avrà il cuore spezzato, perché Yilmaz non si è presentato all'appuntamento stabilito per dare inizio alla loro fuga. L'ha atteso per tre ore, ma non si è presentato. Ovviamente non potrà immaginare che il ragazzo si è tirato indietro per la gravidanza di Müjgan, penserà semplicemente che abbia preferito la moglie a lei.

Il ragazzo andrà a cercarla a villa Yaman perché vorrà dirle la verità e per vederla chiederà aiuto a Gülten. Quando la domestica vedrà che a casa la situazione sarà abbastanza tranquilla, inviterà la giovane ad andare all'incontro con Yilmaz, ma Züleyha si rifiuterà. Troppo comodo cercare di risolvere le cose ora, dopo che le ha spezzato il cuore.

Gülten proverà a convincerla, ma non riuscirà a farle cambiare idea. Züleyha sarà molto delusa, perché lei ha messo in gioco tutta la sua vita per fuggire in Germania con Yilmaz, che è l'unico amore della sua vita. Ha anche messo in pericolo Adnan e il piccolo che porta in grembo, ma per lei valeva la pena rischiare per essere nuovamente felice.

Züleyha non vuole più rivedere Yilmaz

Visto che Gülten le dirà che Yilmaz sta bene e che non ha rinunciato alla fuga per motivi di salute, Züleyha non vorrà più saperne di lui e dirà alla domestica di comunicargli di non cercarla mai più.

Quando Yilmaz sentirà queste parole dalla voce di Gülten non si darà pace, avrà bisogno di dire a Züleyha la verità dei fatti. Vorrà andare nella villa per parlarle, ma la domestica gli consiglierà di non entrare per non crearle ulteriori problemi. Yilmaz le darà retta, anche se sarà pervaso dal dolore.