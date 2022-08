Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Nella prossime puntate, secondo gli spoiler che provengono dalla Turchia, la figura di Gulten diventerà sempre più centrale per lo svolgimento della storia. La domestica, che troverà rifugio presso la casa di Fekeli e Yilmaz, verrà contattata da Hunkar, che la ricatterà per farla tornare alla villa. Gulten, infatti, verrà minacciata dalla signora Yaman: se non riprenderà servizio presso di lei, allora il fratello e la cognata verranno licenziati.

Gulten sotto la protezione di Fekeli e Yilmaz

Secondo le trame di Terra amara, Gulten verrà accusata da Fadik di intrattenere una relazione clandestina con Sabahattin.

Per sfuggire a un matrimonio organizzato dal fratello con un uomo più grande di lei e con quattro figli a carico, e per sottrarsi definitivamente ai pettegolezzi, Gulten tenterà il suicidio. Nazire avvertirà Yilmaz in tempo e il giovane salverà al domestica portandola a casa di Fekeli.

L'assenza di Gulten permetterà a Sermin di accusare ingiustamente la domestica di un furto, così Hunkar e Demir ordineranno a Gaffur di riportare la donna nella tenuta. L'uomo sarà nei guai, perché si troverà costretto a mentire ai suoi padroni. Il capomastro, infatti, dirà a Demir che Gulten è fuggita a Istanbul e non sa dove si trovi. Il marito di Saniye verrà spedito in città con il preciso ordine di ritrovare la sorella e riportarla a casa.

Hunkar scopre dove si trova Gulten

Gaffur, per prendere tempo, si nasconderà in un luogo isolato cercando di capire come comportarsi, visto che la sorella è sotto la protezione di Fekeli e ha già rifiutato il suo invito a rientrare a casa. Saniye procurerà il cibo al marito, ma il comportamento della donna insospettirà la furba Hunkar, che seguirà la sua domestica scoprendo che il suo capomastro non si è mai allontanato dalla tenuta.

Gaffur, a questo punto, sarà costretto a dire la verità, chiedendo pietà e di non essere licenziato. Gaffur si macchierà di un'altra bugia, visto che dirà che la moglie è incinta pur sapendo bene che il sospetto di Saniye di essere in dolce attesa era un falso allarme.

Nel frattempo la vita di Gulten sarà difficile anche a casa di Fekeli: la domestica dovrà accettare che Yilmaz la vede solo come un'amica, mentre lei nutre amore nei confronti del suo salvatore.

Così ,quando Hunkar la contatterà in prima persona affermando che se non tornerà a casa sia il fratello che la moglie incinta perderanno il lavoro, allora Gulten rientrerà alla villa. La donna non vorrà lasciare sola la cognata in dolce attesa, ma non saprà che in realtà Saniye non sta per diventare madre. Per scoprire i nuovi accadimenti che si verificheranno presso la tenuta Yaman non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.