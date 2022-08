Lunedì 29 agosto sono riprese su Rai 3 le puntate di Un Posto al sole: Viola e Susanna sono state ferite gravemente da Lello, cosa che i telespettatori non si aspettavano. Certo è che la giovane Bruni si salverà in qualche modo, dato che Ilenia Lazzarin ci sarà anche nella nuova stagione.

Che ne sarà invece di Susanna? Per la giovane Picardi la sorte sembra segnata, almeno dalle numerose indiscrezioni che da questa estate circolano sul web. Alla luce della puntata di lunedì 29 agosto emerge una drammatica ipotesi che tantissimi fan si sono fatti.

Susanna e Viola muoiono in Un Posto al sole?

Nella puntata di lunedì 29 agosto di Un Posto al sole, Susanna e Viola sono state soccorse a terra, dopo che Lello Valsano ha sparato contro di loro per poi sparire. Entrambe sono in condizioni disperate e sono state portate in sala operatoria, dove stanno affrontando un delicato intervento chirurgico.

Tutti i loro cari sono in sala d'attesa. Adele è tornata per stare vicino a Susanna, che lotta tra la vita e la morte. Franco e Angela sono stati avvisati, e a breve anche Niko saprà che cosa è successo alla sua amata, che avrebbe dovuto sposare presto. Eugenio si sente in colpa - sarebbe dovuto essere lui al posto di Viola e Susanna - e non è facile rassicurarlo, dato che nemmeno Ornella sa se le ragazze si salveranno.

Viola ha una grave ferita al fegato

Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 29 agosto, in tutta la sua drammaticità, è emerso che Viola ha il fegato gravemente compromesso. Ornella sta accanto a lei in sala operatoria, dove c'è anche Susanna. Lotta per sua figlia, mentre nella sala d'aspetto Raffaele si assicura che il piccolo Antonio sia al sicuro con Diego.

Ma ecco che improvvisamente i parametri vitali si abbassano, la situazione diventa drammatica e Ornella non sa cosa fare.

Susanna potrebbe salvare la vita a Viola in Un Posto al sole

Secondo le indiscrezioni che sono circolate questa estate, ad avere la peggio potrebbe essere Susanna. Inoltre Niko avrebbe dovuto prendere una decisione immediata e molto difficile.

Non è da escludere che Viola, per salvarsi, abbia bisogno di un fegato nuovo e che Susanna, ormai in fin di vita, diventi la sua donatrice.

Certo, le ipotesi sono davvero tante, ma sui social i fan di Un Posto al sole non stanno affatto escludendo questa possibilità, drammatica e inaspettata. Non resta che attendere gli sviluppi di questa tragedia per scoprire quale sarà la sorte delle due ragazze. Nel frattempo Franco si metterà alla ricerca di Lello per trovare il suo nascondiglio e assicurarlo alla polizia, una volta venuto a sapere di quanto accaduto. Anche per Boschi non mancheranno guai.