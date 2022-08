Davide Donadei, ex tronista di Uomini e donne, beccato in compagnia dell'ex dama Roberta Di Padua. È questo l'ultimo gossip legato al mondo della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che sta per ripartire nel daytime pomeridiano di Canale 5 dopo la pausa estiva.

Dopo la fine della sua storia d'amore con Chiara Rabbia, conosciuta proprio nel programma di Canale 5, Davide sembra aver voltato già pagina e tra le varie segnalazioni di queste settimane spicca quella che lo vede in compagnia della dama, ex volto del trono over.

L'addio tra Davide e Chiara, la coppia nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante l'estate Davide e Chiara hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. Dopo settimane di indiscrezioni e voci legate a un possibile addio, è stato proprio l'ex tronista a rompere il silenzio e ad assumersi la responsabilità di quanto è accaduto, sostenendo di essere stato lui a prendere questa decisione.

Un duro colpo per Chiara che, nel corso delle settimane a seguire, si è mostrata più volte triste e malinconica sui social, dove non ha nascosto la sofferenza per la fine di questa lunga relazione, che l'aveva portata anche a trasferirsi in Puglia per stare al fianco del suo amato Davide

Davide Donadei beccato con Roberta Di Padua, l'ex dama di Uomini e donne

A distanza di un po' di tempo dall'annuncio del loro addio, Davide Donadei è stato più volte beccato in compagnia di altre donne.

In un primo momento si era parlato di un possibile avvicinamento con Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici 20. I due si sono mostrati felici e sorridenti in alcuni video social, tanto da far pensare che stesse nascendo qualcosa di serio.

Il colpo di scena, però, è arrivato nelle ultime ore quando Pipol Gossip ha pubblicato gli scatti dell'ex tronista di Uomini e donne in compagnia di una ex dama del trono over.

Davide e Roberta di Uomini e donne beccati a cena insieme (Video)

Trattasi di Roberta Di Padua, nota al pubblico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

I due hanno per diverso tempo a costruire qualcosa di serio, anche fuori dallo studio televisivo di Canale 5, ma senza mai riuscirsi del tutto.

Dopo quella cocente delusione sentimentale, Roberta Di Padua ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione Mediaset.

In queste ore, però, ecco che Roberta è tornata al centro del gossip per questo avvistamento con Davide Donadei. I due sono stati beccati a cena insieme e hanno trascorso anche tutto il resto della serata in compagnia.

"Sarà davvero la volta buona per l'ex tronista, o solo l'ennesimo fuoco di paglia?" scrive Pipol su Instagram.