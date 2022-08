I prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, vedranno al centro dell'attenzione l'ennesima lite tra Hünkar e Züleyha. Mamma Yaman, infatti, non crederà che Yilmaz l'abbia semplicemente salvata in mezzo alla strada, evitandole l'aborto spontaneo: crederà che i due si trovassero insieme per fuggire da Çukurova.

Le accuse di Hünkar contro Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hünkar scoprirà che Züleyha si troverà in ospedale a causa di una minaccia d'aborto. La donna si precipiterà presso il nosocomio e attraverso Sabahattin verrà a sapere che sia la nuora che il futuro nipotino stanno bene, ma per il proseguio della gravidanza Züleyha dovrebbe evitare lo stress e riposare.

Sabahattin, inoltre, le dirà che se la nuora e il nipotino sono vivi è solo merito di Yilmaz. Infatti è stato lui a trovarla in mezzo a una strada, con il piccolo Adnan, dolorante e con delle perdite ematiche in corso.

Successivamente Züleyha verrà dimessa e accompagnata a villa Yaman da Hünkar. Quando arriverà nella sua stanza la ragazza racconterà alla suocera di aver lasciato la capanna per andare alla ricerca di un dottore per Hamine, visto che stava poco bene. Hünkar non crederà a una sua sola parola, anzi l'accuserà di aver tentato la fuga con Yilmaz. Secondo mamma Yaman se non si fosse sentita male probabilmente sarebbe riuscita a fuggire in un posto lontano con il suo ex, con Demir ancora in prigione con l'accusa di aver ucciso Çengaver.

Hünkar contro Sermin per non aver testimoniato a favore di Demir

Sermin, invece, continuerà a nascondersi da Hünkar. Quest'ultima, infatti, le ha offerto del denaro per testimoniare in favore a Demir durante il processo in cui lo vede imputato per la morte di Çengaver. Infatti Sermin è l'unica che sa che l'uomo, in realtà, è stato ucciso da Hatip.

La donna, però, ha preso i soldi e non si è presentata in tribunale e Hünkar l'ha attaccata duramente per questo gesto,

Così Sermin si nasconderà proprio a casa di Hatip, raccontando sia alla moglie che a lui le minacce subite da parte di Hünkar. Infatti quest'ultima le ha detto che se ne sarebbe pentita amaramente, se non avesse lasciato cadere l'accusa di Demir.

La moglie di Hatip, a questo punto, le consiglierà di approfittare della situazione e di chiedere altro denaro a Hünkar, per fare in cambio tutte quelle che le ha chiesto. Dovrebbe sfruttare questa situazione perché, in questo momento, la famiglia Yaman "pende dalle sue labbra" e con tutti i soldi richiesti potrebbe diventare veramente ricca. Per la moglie di Hatip, Sermin deve solo usare bene la testa. Riuscirà ad approfittarsi della situazione e a estorcere altro denaro a Hünkar.