Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir e Yilmaz si troveranno, casualmente, imprigionati nella stessa cella. Basterà un istante per far scattare una furiosa lite e il motivo sarà sempre e solo uno: Züleyha.

Yilmaz spara a Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz sparerà involontariamente a Fekeli. Il tutto avverrà quando il giovane deciderà di rapire Hünkar, perché vuole sentire dalla sua voce le reali responsabilità che ha nel matrimonio tra Züleyha e Demir. A un certo punto vorrà farla fuori con un'arma da fuoco, ma Fekeli proverà a fermarlo, solo che nella colluttazione partirà un colpo che ferirà proprio quest'ultimo.

L'uomo sarà gravemente ferito e chiederà a Yilmaz di non ammettere che è stato lui a spararlo.

Così Setin, un dipendente di Yilmaz, si presenterà alla stazione di polizia per costituirsi e ammettere che è stato lui a sparare Fekeli. Yilmaz non vorrà che il ragazzo si prenda una colpa simile, così sarà lui a presentarsi alla polizia e a dichiarare di aver sparato accidentalmente a Fekeli mentre puliva la pistola. Ovviamente Yilmaz verrà arrestato, in attesa di giustizio.

L'arresto di Yilmaz

Giunto in cella Yilmaz si ritroverà avanti Demir, infatti quest'ultimo è stato arrestato con l'accusa di essere il responsabile della morte di Çengaver, seppur innocente. Si ritroveranno faccia a faccia e nel giro di pochi secondi scoppierà una rissa che coinvolgerà anche gli altri prigionieri, e le guardie si ritroveranno costrette a separarli e a metterli in due celle di isolamento.

Demir crederà che Yilmaz l'abbia picchiato per l'omicidio di Çengaver, ma non sarà così. Dalla cella il giovane gli urlerà che sa che Züleyha l'ha sposato solamente perché costretta e ora che conosce come sono andate le cose, farà di tutto per sottrargli non solo Züleyha, ma anche Adnan.

Züleyha sorvegliata a vista

Sarà il pm Jülide a occuparsi dei casi di Yilmaz e Demir. Nella zona è molto nota per essere abbastanza dura con i prigionieri.

In più è una vecchia conoscenza della famiglia Yaman e soprattutto grande amica di Çengaver.

Il pm non avrà sconti per nessuno, e quando i famigliari di Demir e Yilmaz si presenteranno in carcere per fargli visita, non li farà passare. I due fanno parte delle famiglie più potenti di Çukurova e proprio per questo motivo, secondo il pm Jülide, non devono avere nessun tipo di privilegio.

A villa Yaman, intanto, Züleyha verrà controllata a vista da Saniye su richiesta di Hünkar. Tutto ciò accadrà in quanto la ragazza, già una volta, ha minacciato di abortire. Saniye, però, vedrà la ragazza cavalcare un cavallo e lo dirà subito a Hünkar. La donna la raggiungerà e la minaccerà di non cercare di provocare un aborto spontaneo.