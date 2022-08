Nelle prossime puntate di Terra Amara l'amicizia fraterna tra Demir e Cengaver verrà messa seriamente in pericolo. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che la pesante situazione che Yaman vivrà in casa con la moglie Zuleyha, lo porterà a scontrarsi con il suo amico fidato. I due arriveranno perfino a mettersi le mani addosso e questo scontro darà modo a Yilmaz di fare una mossa di avvicinamento nei confronti di Cengaver. Quest'ultimo farà uno sgarbo all'amico facendo un accordo di lavoro con Akkaya? Pare che pian piano Demir si stia ritrovando da solo per via dei suoi comportamenti sconsiderati.

Cengaver passa una serata fuori con Demir

Secondo le anticipazioni di Terra amara, Demir deciderà di ridare Adnan a Zuleyha dopo che quest'ultima, nel suo confronto con Yilmaz, ha seguito le sue istruzioni e ha chiesto al giovane di lasciare per sempre il paese. Sebbene Altun si dimostrerà ormai rassegnata a essere una buona moglie e affermerà di non voler più tentare la fuga con il suo bambino, Yaman non si fiderà completamente delle sue parole e sembrerà soffrire molto la situazione di stress.

Demir chiederà all'amico Cengaver di uscire per cercare di passare una serata spensierata e i due si recheranno in un locale notturno. Cengaver sembrerà divertirsi molto e si avvicinerà a una delle ragazze nel locale, mentre Demir, cupo e triste, non farà altro che pensare a sua moglie.

Quando Yaman proporrà all'amico di andare via dal locale Cengaver, ormai ubriaco, rifiuterà, in quanto vorrà stare con la sua nuova "conquista", nonostante sia un uomo sposato.

Demir e Cengaver si picchiano

Demir e Cengaver arriveranno a picchiarsi e la notizia il giorno dopo sarà di dominio pubblico. Tutti in paese non faranno altro che parlare dello scontro che ha visto protagonisti i due amici.

Yilmaz, a questo punto, cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Infatti vorrà mettere in piedi una sorta di società industriale in cui tutti i lavoratori possano avere diritti garantiti e così deciderà di proporre a Cengaver di entrare in affari con lui.

Cengaver, che solo pochi giorni prima aveva intenzione di sfidare a duello Yilmaz, inizialmente si rifiuterà di parlare con lui, ma poi cambierà idea e deciderà di ascoltare il tipo di affare che il giovane proprietario vorrebbe illustrargli.

Cengaver, alla fine, tradirà il suo amico fraterno e stringerà un patto con Yilmaz? Come reagirebbe Demir a questo affronto nei suoi confronti? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.