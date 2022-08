Si avvicina la nuova edizione del talent The Coach, trasmesso dal canale 7Gold e prodotto da Luca Garavelli e Marco Zarotti. In questi giorni si stanno registrando le nuove puntate che andranno in onda presumibilmente il prossimo autunno. Ci saranno due new entry alla conduzione che andranno a sostituire Agata Reale, ex ballerina di Amici. Si tratta di Rocco Pietrantonio e Chiara Esposito.

Chi sono Rocco Pietrantonio e Chiara Esposito

Rocco è un conosciuto speaker radiofonico, personaggio televisivo, attore, già noto per aver partecipato a programmi televisivi Rai e Mediaset.

In particolare, Rocco è stato un volto di Uomini e Donne e ha partecipato anche ad Amici. Alle sue spalle ha una chiacchierata storia d'amore con Lory Del Santo. Poi c'è stato il matrimonio con Claudia Boldi, figlia del comico Massimo, da cui ha avuto una figlia Mia. La relazione con Claudia è però giunta dopo non molto al capolinea. Pietro si dichiara per il momento single anche se c'è la voglia di innamorarsi. Chiara è una giovane modella che ha debuttato in tv grazie a Fabrizio Frizzi per poi proseguire il suo percorso con Carlo Conti nel programma L'eredità e con Flavio Insinna. Ha preso parte anche alla popolare serie tv Il Commissario Montalbano. Ha vinto due fasce nel concorso di Miss Italia: Miss Sicilia e Miss Eleganza.

Come attrice ha partecipato all'opera teatrale "Operazione rimpatrio" con la regia di Francesca Ferro. Saranno loro a fare da collante tra gli artisti e i giurati per una nuova edizione che si preannuncia già scoppiettante.

Chiara Esposito e la sua partecipazione a Temptation Island

La nuova conduttrice di The Coach Chiara Esposito aveva partecipato nel 2019 a Temptation Island assieme al suo compagno Simone Bonaccorsi.

Dopo quella esperienza i due però si erano lasciati. La loro storia d'amore era iniziata durante l'adolescenza e forse non è riuscita a superare lo scoglio dell'ingresso all'età adulta. A dare l'annuncio della fine della relazione era stata Chiara che in un post pubblicato su Instagram aveva spiegato quali erano stati i motivi che avevano spinto entrambi a prendere strade diverse.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi si erano conosciuti ad un concorso di bellezza. All'epoca lei aveva 14 anni, lui invece 17. I due iniziarono una relazione che durò 5 mesi, poi ci fu un momento di crisi. Dopo un allontanamento, Chiara e Simone diedero un'altra possibilità al loro rapporto e per alcuni anni le cose andarono bene. In un momento successivo però il loro rapporto si incrinò. Per questo motivo, Chiara e Simone decisero di mettere alla prova il loro amore nel programma di Canale 5. Dopo il falò di confronto, i due uscirono insieme dal programma e in molti avevano sperato nel lieto fine. Poi però la notizia della rottura era arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chiara Esposito è single al momento.