Si fa largo una nuova ipotesi nella rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. È stata la pagina Instagram ThePipol a svelare alcuni presunti retroscena inediti sull'addio tra i due ex gieffini. La rottura tra Manuel e Lulù sarebbe avvenuta in un giorno ben preciso. Secondo quanto raccontato dal portale, Lulù avrebbe deciso di accompagnare il nuotatore a fare fisioterapia e con loro sarebbe stato presente anche il padre di lui, Franco Bortuzzo. Una volta arrivati sul posto sarebbero però subentrati dei problemi. Manuel poteva entrare da solo e nessun altro poteva accedere assieme a lui.

A quel punto Lulù si sarebbe alquanto innervosita per questa decisione e ne sarebbe scaturita una pesante discussione con Franco Bortuzzo.

Tra i due sarebbero volate parole grosse tanto da rendere necessario l'intervento di altre persone. Una discussione che avrebbe lasciato stordito anche lo stesso Manuel che si è sentito mancare di rispetto da parte della principessa. Dopo questo episodio, Lulù e Manuel avrebbero provato ad andare avanti rendendosi conto dopo che il rapporto era ormai compromesso. La decisione di lasciarla sarebbe arrivata solo in seguito a una cena organizzata con altri gieffini. In quell'occasione, Manuel avrebbe fatto chiarezza dentro di sé dando poi mandato al manager di far uscire un comunicato in cui annunciava la rottura con Lulù.

Secondo la pagina che ha diffuso la notizia, Manuel non sarebbe stato condizionato dalla sua famiglia come invece ipotizzato nei mesi scorsi. Il giovane nuotatore si sarebbe sentito violato nel suo percorso riabilitativo e avrebbe deciso di non farla passare liscia a Lulù. Lulù Selassiè non ha smentito né confermato questa indiscrezione a differenza di Manuel Bortuzzo che invece ha preso una netta posizione.

La replica stizzita di Manuel Bortuzzo

Non è tardata ad arrivare la replica di Manuel Bortuzzo a questa indiscrezione. Dopo aver letto l'articolo che riportava la notizia in merito al presunto motivo della rottura con Lulù Selassiè, il nuotatore ha lasciato un commento al vetriolo scrivendo: "Quanto vi piace scrivere stron...e.

Buon lavoro, di m...a". Manuel Bortuzzo non ha accettato che ancora una volta venissero fatte delle insinuazioni in merito a questa vicenda e ha deciso di scagliarsi contro chi gestisce il portale, il giornalista Gabriele Parpiglia.

Manuel non ha voluto rimanere in silenzio ma ancora una volta si è esposto sui social anche se la sua non è apparsa come una vera smentita. Non è mancata la risposta di Parpiglia che ha subito cercato di mettere le cose in chiaro: "Manuel, questa tua opinione non è il massimo dell'educazione ma sappiamo che non è una smentita. Non andiamo oltre dai. Sai come sono andate le cose quando sei uscito e hai visto la scena. Non andiamo oltre. Un abbraccio". Il giornalista ha poi dato un consiglio al giovane nuotatore che in questi ultimi mesi si è trovato al centro del Gossip: "Bisogna saperla reggere la popolarità".

In molti sono dell'idea che Manuel sia rimasto schiacciato dalla pressione mediatica e che stia avendo qualche difficoltà. È la prima volta che il nuotatore si trova a essere al centro del gossip e queste ipotesi che vengono fatte intorno alla rottura con Lulù Selassiè lo avranno sicuramente infastidito. I fan sono sempre più desiderosi di capire però come sia finita la loro storia e c'è chi spera ancora oggi in un ripensamento da parte del nuotatore.