Archiviata la terza puntata di Temptation Island Vip, gli autori hanno diffuso alcuni video di anticipazioni riguardanti la quarta puntata. Nel nuovo appuntamento con il docu-reality la coppia formata da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi potrebbe scoppiare, per volere della ragazza.

La coppia ha scelto di mettersi in gioco nel reality dell'amore, per dimostrare che i due possono superare ogni ostacolo.

All'interno della relazione tra Chiara e Simone, infatti, non sono mancati gli alti e bassi fino ad oggi. Tuttavia da quando Bonaccorsi è entrato nel cast di Temptation ha dimostrato di voler uscire insieme alla sua fidanzata. Quest'ultima invece, ha mostrato di avere un certo feeling con il single Fabrizio Baldassarre.

La scorsa settimana i video postati dagli autori hanno mostrato Alessia Marcuzzi parlare in privato con Simone.

La conduttrice al falò ha invitato gli altri concorrenti ad allontanarsi, poi parlando con Bonaccorsi ha detto: "Devo parlarti da solo". La Marcuzzi ha riferito a Mister Italia che la sua ragazza ha raggiunto una nuova consapevolezza.

A quel punto con molto rammarico, Simone ha confessato che le stava scoppiando il cuore ma di essere pronto a tutto. Nel video di anticipazioni riguardante la quarta puntata, i telespettatori hanno potuto assistere ad una confessione inedita della Esposito.

L'ex professoressa de L'Eredità si è detta pronta a lasciare il suo fidanzato, poiché non lo ritiene l'uomo adatto a lei.

Come andrà a finire tra i due giovani al momento non è dato saperlo. Bisognerà attendere il falò di confronto tra Chiara e Simone: non è detto che la ragazza non cambi idea dopo aver parlato con il suo uomo.

Alex Belli e Delia Duran in Sardegna: duro sfogo di Mila Suarez

La quarta puntata di Temptation Island sarà caratterizzata anche da un nuovo arrivo.

In corso d'opera entreranno a far del parte del cast Alex Belli e Delia Duran. La presenza dei due all'interno del docu-reality ha scatenato l'ira di Mila Suarez che, con un post su Instagram, ha lanciato dei commenti al vetriolo contro la coppia. La modella italo-marocchina ha accusato Alex e Delia di essere fidanzati solamente per una questione di business. Come un fiume in piena la donna è tornata a parlare del confronto avvenuto all'interno del GF Vip: "Avrebbero dovuto mandarmi rose rosse per ringraziarmi.

Loro sono entrati nella casa di Cinecittà per un confronto, solo per visibilità". Infine, la Suarez ha descritto descritto il suo ex fidanzato come un bravo attore ed ha messo in guardia la Duran: "Si ricrederà". La modella poi ha concluso l'argomento confessando che, dopo la fine della storia con Alex Belli, non è più riuscita a trovare l'amore.