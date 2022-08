Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati da qualche settimana. L'ex tronista di Uomini e donne è finito al centro del Gossip nelle ultime ore, per via di una cena con Roberta Di Padua. L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, visibilmente scossa dopo avere saputo la notizia, ha chiesto ai suoi follower di non mandarle più nulla relativo alla questione.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Davide Donadei a cena insieme

Davide Donadei, durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha manifestato interesse nei confronti di Roberta Di Padua.

L'ex tronista del programma di Canale 5, però, nonostante l'attrazione per la dama della trasmissione Mediaset, ha continuato il suo percorso, scegliendo la sua corteggiatrice Chiara. La coppia si era fidanzata in televisione e aveva iniziato, quasi da subito, a convivere in Puglia, dove Davide aveva la sua attività nel campo della ristorazione. Dopo la rottura con la sua compagna, Donadei sembrerebbe non avere perso i contatti con Roberta. Nella serata di lunedì 29 agosto, Di Padua e l'ex tronista si sono incontrati e hanno cenato insieme.

Uomini e Donne, la cena di Davide e Roberta: il commento di Chiara

Chiara non ha preso bene la rottura con il suo ex fidanzato e si è dimostrata scossa negli ultimi giorni per la fine della sua relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Nonostante la fine della storia d'amore con Donadei, Rabbi ha sempre cercato di proteggere la storia d'amore vissuta con l'imprenditore pugliese. Purtroppo, però, nelle ultime ore le cose sono cambiate, perché Davide è stato paparazzato insieme a Roberta Di Padua. L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha ricevuto dai suoi follower foto, video e aggiornamenti sugli spostamenti del suo ex compagno, mentre era a cena in compagnia dell'ex dama della trasmissione di Canale 5.

Nella serata di lunedì 29 agosto, Chiara ha commentato quanto accaduto e ha pubblicato alcuni video nelle sue storie Instagram, in merito alla vicenda.

Uomini e Donne, Davide e Roberta paparazzato: le parole di Chiara sulla vicenda

Chiara ha chiesto ai suoi follower di evitare di continuare a mandarle video e foto sul suo ex fidanzato.

In particolar modo, Rabbi ha dichiarato: ''Non ho intenzione di vedere nient'altro. Non mi inviate proprio nulla, per favore, nulla. Ve lo chiedo proprio come un'amica. Vi ringrazio per la solidarietà''. Nel frattempo, Davide Donadei e Roberta Di Padua non hanno ancora commentato i gossip sul loro conto e non hanno rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito. Al momento, pertanto, non è chiaro se la cena fra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sia stata soltanto amicale o se dietro al loro incontro ci sia un ipotetico flirt.