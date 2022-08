Dopo aver saputo dell'incontro a cena che c'è stato tra Davide Donadei e Roberta Di Padua, tanti fan di Uomini & Donne si sono chiesti come potrebbe aver reagito Chiara Rabbi alla notizia. Tramite il proprio profilo Instagram, la giovane ha chiesto di non inviarle foto o segnalazioni sulla serata. È evidente che la romana stia soffrendo ancora per la rottura con il tronista che l'ha scelta in tv un anno e mezzo fa. La presunta nuova coppia, invece, tace e finisce al centro delle critiche.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sta nascendo qualcosa tra Davide Donadei e Roberta Di Padua?

I fan di U&D se lo stanno domandando da ore, ovvero da quando Deianira ha reso pubblica una fotografia che documenta un incontro a cena che c'è stato tra i due a Napoli.

Chi si è imbattuto per caso nell'ex tronista e nella dama del Trono Over ha fatto sapere che sembravano molto affiatati, e che potrebbe non essere la prima volta che si vedono e si sentono da quando entrambi hanno terminato l'esperienza nel dating show.

L'influencer Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione secondo la quale tra i due ci sarebbero stati dei contatti telefonici, anche nel periodo in cui lui era ancora fidanzato ufficialmente con Chiara Rabbi.

La richiesta agli spettatori di U&D

A proposito della corteggiatrice che Davide ha lasciato circa un mese fa, non ha tardato ad arrivare il suo commento sulla paparazzata di lui con Roberta Di Padua.

Mentre sul web cominciava a diffondersi l'immagine di Davide a cena con l'ex dama del Trono Over, Chiara ha deciso di prendere parola su Instagram per fare un'importante richiesta ai propri follower. "Non ho intenzione di vedere nient'altro. Non mi inviate nulla, per favore. Vi ringrazio per la solidarietà".

Probabilmente turbata dalla notizia del suo ex che avrebbe già voltato pagina accanto a un altro volto noto del dating show, la ragazza ha chiesto ai suoi sostenitori di evitare di infierire mandandole gli scatti dell'incontro che è avvenuto a Napoli.

La segnalazione sui personaggi di U&D

Chiara, dunque, non ha reagito bene alla foto che ritrae Davide a cena insieme a Roberta: sono passati meno di due mesi da quando la coppia nata a U&D si è separata e Donadei sembra già pronto a nuove frequentazioni.

In questi giorni si è parlato anche di un possibile flirt in corso tra Rabbi e Nicolò Zaniolo (a causa di alcuni "mi piace" che il calciatore ha messo alla romana su Instagram), ma è stata lei stessa a precisare che non c'è nulla di vero e che si tratta solamente di voci prive di qualsiasi fondamento.

Per il momento, invece, né il tronista né Di Padua si sono ancora esposti per commentare il Gossip che li vorrebbe intenti a conoscersi meglio dopo la fine dell'ultima relazione di lui.

Deianira, anzi, ha indagato un po' su questa possibile coppia e ha informato i curiosi che i due avrebbero avuto dei contatti telefonici in passato, uno scambio di messaggi di cui non si era mai parlato prima d'ora.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che Roberta avrebbe sempre avuto un debole per Davide, e per questo gli avrebbe inviato parecchi messaggi anche nel periodo in cui era ufficialmente fidanzato con Chiara. Terminata la storia d'amore con la corteggiatrice, l'ex dama del Trono Over si sarebbe affrettata a contattare il giovane per chiedergli un incontro, quell'uscita che avrebbe accettato di fare volentieri anche quando lui cercava l'amore sul trono e lei era seduta nel parterre femminile del dating show.