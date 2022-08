Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Francisco comunicherà a Carmen che deve assolutamente accettare di sposare Victor, in quanto questo sarà l'unico modo di salvare la loro famiglia e i loro affari. La donna però rifiuterà categoricamente la proposta del padre. Intanto, Carmen e Kiros pianificheranno la loro fuga d'amore, in contemporanea con la festa di fidanzamento organizzata fra la ragazza e Victor.

Carmen rifiuterà di sposare Victor

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Francisco comunicherà a Carmen che deve assolutamente accettare di sposare Victor, in quanto questo sarà l'unico modo di salvare la loro famiglia e i loro affari.

Carmen però, rifiuterà categoricamente di sposare un uomo che non ama e non vorrà sentire nessuna giustificazione da parte di suo padre.

Leticia chiederà a Julia di diventare socie, però a determinate condizioni

Nel frattempo, Julia sarà al settimo cielo perché potrà tenere il laboratorio. Inoltre, l'idea della ragazza di dipingere i mobili con motivi africani conquisterà un'imprenditrice del settore. Infatti, Julia riceverà un'offerta inerente al suo lavoro che sarà molto allettante da una proprietaria di un negozio di mobili di una certa importanza, sito a Madrid capitale spagnola.

In particolare, questa imprenditrice di nome Leticia chiederà a Julia di diventare socie, però allo stesso tempo porrà delle condizioni affinché questo avvenga.

Carmen e Kiros pianificheranno la loro fuga d'amore

Poco dopo, Carmen e Kiros pianificheranno la loro fuga d'amore, in contemporanea con la festa di fidanzamento organizzata fra la ragazza e Victor.

Quest'ultimo intanto sarà incredulo perché riceverà la proposta da parte di Linda.

Infine, Julia terminerà di prendere le sue cose e ormai si arrenderà all'idea di dover accettare la sconfitta, in quanto non sarà in grado di restituire i soldi a sua madre.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle nuove puntate di Un altro domani, in modo tale da scoprire il destino cosa riserverà a Carmen: la donna riuscirà a fuggire con Kiros o si ritroverà costretta a sposare Victor?

E ancora, Julia accetterà di diventare socia di Leticia o le imposte dall'imprenditrice di Madrid non saranno conveniente per la ragazza? Tutto questo e molto altro ancora lo scopriremo nei prossimi appuntamenti da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre alle ore 15:35 circa su Canale 5.