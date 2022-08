Un altro domani riserverà grandi colpi di scena anche nel corso delle ultime puntate di sempre della soap. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena che non passeranno inosservati e che renderanno tutto particolarmente adrenalinico fino all'ultimo minuto di programmazione.

I riflettori saranno puntati in primis su Julia e sul suo matrimonio con Leo ma anche sulle vicende di Carmen, la quale si ritroverà protagonista di un grosso guaio che rischierà di compromettere la sua libertà.

Carmen nei guai e costretta a scappare: anticipazioni Un altro domani ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Un altro domani rivelano che Carmen si ritroverà al centro di un terribile delitto.

La donna, infatti, metterà fine alla vita del suo ex fidanzato Victor: con un colpo di pistola, lo farà fuori per sempre e scapperà subito via, per cercare di farla franca.

Nessuno, tra i presenti, sarà in grado di rivelare a Patrizia cosa è successo realmente e chi è stata l'artefice di questo delitto che porterà alla morte di Victor nel finale di sempre della soap opera spagnola.

Tuttavia, una volta messo a segno questo delitto, ecco che Carmen si ritroverà costretta a fuggire: la donna salirà su una barca e, solo in questo modo, metterà per sempre la parola fine al suo problema.

E poi ancora, l'attenzione nelle ultime puntate di Un altro domani sarà incentrata anche sulle vicende di Julia, la quale si è convinta a convolare a nozze con Leo, malgrado i mille dubbi.

Nonostante tale decisione, la ragazza non ha mai nascosto le sue preoccupazioni e le sue contraddizioni in merito a questa unione che non l'ha mai resa felice al 100%.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: gli spoiler della soap spagnola di Canale 5, rivelano che Julia deciderà di mollare Leo sull'altare, lasciando tutti senza parole, in primis la mamma dello sposo.

Tirso si ripresenta da Julia: anticipazioni Un altro domani ultime puntate

Alla fine, la ragazza, deciderà di seguire il suo cuore e si renderà conto di non poter portare avanti una scelta che non condivide e non sente affatto sua.

Il motivo di questa crisi e di questo ripensamento? Tirso. Le anticipazioni sulle ultime puntate di Un altro domani rivelano che l'ex fidanzato di Julia si presenterà a sorpresa a casa della ragazza e confesserà apertamente tutto quello che ha sempre provato nei suoi confronti e che ha taciuto fino a questo momento.

Entrambi con le lacrime agli occhi, i due ragazzi finiscono per sciogliersi in un caloroso bacio appassionante che segnerà nuovamente il ritorno di fiamma.

Calerà così il sipario sulla soap spagnola che, in queste settimane di programmazione su Canale 5, sta registrando una media di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno, con quasi il 20% di share fisso.

Cambio programmazione per Un altro domani da settembre 2022

Dal prossimo settembre, però, con il ritorno di Uomini e donne e dei daytime di Amici 22 e Grande Fratello Vip, cambierà anche la programmazione della soap iberica.

Al momento non si hanno ancora conferme certe su quello che sarà il nuovo orario di messa in onda anche se, molto probabilmente, l'appuntamento con Un altro domani slitterà nello slot orario che va dalle 16:50 alle 17:25 circa, quello che fa da traino al talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Per Terra Amara, invece, potrebbero aprirsi le porte del daytime pomeridiano del sabato, in attesa di ritornare in onda in pieno autunno, nel daytime feriale di Canale 5, al posto della soap iberica Una vita, che chiuderà definitivamente i battenti.