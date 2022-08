L'appuntamento con Un altro domani continua ad appassionare il pubblico Mediaset e le anticipazioni delle ultime puntate di sempre della soap opera rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Carmen che, proprio nel finale della soap, si ritroverà a dover fare i conti con l'accusa di essere un'assassina.

Intanto per Julia arriverà il momento del tanto atteso matrimonio con Leo, anche se qualcosa potrebbe andare storto e farle cambiare idea.

Carmen nei guai per la morte di Victor: anticipazioni Un altro domani ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Un altro domani, trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Carmen si ritroverà nei guai dopo le indagini legate alla morte di Victor.

La donna, infatti, verrà additata come responsabile di quello che è accaduto e quindi considerata l'assassina ufficiale di Victor.

Un duro colpo per la donna che, al cospetto di questo verdetto finale, si ritroverà costretta a prendere in mano le redini della sua vita per evitare di ritrovarsi dietro le sbarre.

Le anticipazioni sul finale di sempre della soap Un altro domani rivelano che Carmen deciderà di darsi alla fuga dalla Guinea, dopo essere stata identificata come l'assassina di Victor, ma non è disposta a scappare via senza il grande amore della sua vita.

Carmen pronta a fuggire via: anticipazioni Un altro domani

Come si risolverà a questo punto la faccenda? Carmen riuscirà a scappare via con il suo amato Kiros e a iniziare una nuova vita in sua compagnia oppure no?

Spazio anche alle vicende di Patricia che, nelle ultime puntate, crederà di avere la meglio quando si limiterà a scusarsi per aver causato la morte di Ines.

Le anticipazioni sul gran finale di sempre della soap opera spagnola di Canale 5 rivelano che per Julia arriverà il giorno del tanto atteso matrimonio con Leo.

Julia e Leo pronti per il matrimonio: anticipazioni Un altro domani ultime puntate

Nonostante i dubbi e le preoccupazioni, la ragazza si dirà pronta a compiere questo grande passo verso l'altare.

Felice e motivata, si preparerà a uscire di casa per raggiungere la chiesa dove la sta aspettando il suo futuro marito, ma qualcosa andrà storto.

Gli spoiler di Un altro domani rivelano che, nelle ultime puntate, un incontro costringerà la donna a prendersi del tempo e causerà un drastico ritardo circa il suo arrivo in chiesa. Cosa succederà a questo punto? Julia si presenterà al matrimonio con Leo oppure manderà all'aria il loro progetto di vita insieme? La risposta nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera di Canale 5.