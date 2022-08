La soap opera turca Terra amara, il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo delle grandi soddisfazioni in termini di ascolti. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 22 al 26 agosto 2022, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) non potrà scelare la verità che si cela dietro il matrimonio con Demir Yaman (Murat Ünalmış), così si vedrà costretta a prendersi gioco di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dicendogli di amare suo marito.

Anticipazioni Terra amara, al 26 agosto: Sermin e Fusun prestano i soldi a Veli, Hunkar invita Yilmaz a partire

Gli spoiler delle puntate della telenovela, in programmazione su Canale 5 da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, riportano che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Fusun (Yeliz Dogramacılar) cadranno nel tranello di Veli (Mustafa Açılan), visto che entrambe lo aiuteranno economicamente con la convinzione che lo stesso debba aprire un ufficio. Il fratellastro di Zuleyha, avendo il vizio del gioco, finirà per perdere la somma di denaro ricevuta in prestito. Nel contempo, la protagonista principale dello sceneggiato sarà sempre più disperata a causa della sparizione improvvisa del figlio Adnan, di cui non si avrà nessuna traccia.

L’astuta dark lady Hunkar (Vahide Perçin) attuerà una delle sue mosse diaboliche, questa volta però per evitare l’ennesimo scontro a fuoco tra suo figlio Demir e Yilmaz, arrivando a fare una scomoda richiesta a quest’ultimo. In particolare Akkaya, oltre a essere invitato ad andarsene via da Cukurova, apprenderà con inganno che la sua ex Zuleyha è contenta al fianco del marito.

Demir turbato dalla ricchezza di Yilmaz, Zuleyha mente al suo ex

Intanto Demir non nasconderà il suo evidente turbamento,per aver appreso che Yilmaz è diventato ricco. In seguito a villa Yaman verranno recapitate dal postino le carte per il divorzio tra Sabahattin (Turgay Aydin) e Sermin, per la felicità del dottore.

Per terminare Yaman, per vedere se veramente Zuleyha si è lasciata alle spalle in maniera definitiva la storia d’amore con Yilmaz, proporrà alla moglie un piano per incastrare il suo ex e in questo modo riuscirà a tenerla sotto scacco.

Successivamente la fanciulla incontrerò Akkaya e durante il loro confronto gli farà credere di non aver convolato a nozze con suo marito perché obbligata, ma solamente perché ricambiava i suoi sentimenti.