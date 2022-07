Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, ci saranno novità. In particolare, Julia avrà molte difficoltà ad avviare la sua attività, in quanto oltre alla mancanza di ordini si aggiungeranno tutte le sue insicurezze, riguardo i progetti dei suoi mobili.

Poco dopo, un video di Julia in mutande diventerà virale sul web e la madre della ragazza si arrabbierà tantissimo in quanto non ci sarà modo di eliminarlo. Poi però ci sarà un risolto positivo che potrebbe risolvere la situazione inerente a questo video della ragazza.

Infine, Maria andrà via dal paesino spagnolo e deciderà di trasferirsi a Siviglia da suo padre.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, l'avvio dell'attività di Julia si rivelerà essere più difficile di quanto la ragazza avesse immaginato. Infatti, per Julia oltre alla mancanza di ordini, si aggiungeranno tutte le sue insicurezze, riguardo i progetti dei suoi mobili.

In Africa, Carmen sarà ancora in lutto per la morte della sua cara tata, ma non è tutto. Infatti, la ragazza ora che è venuta a conoscenza dei seri problemi che il padre ha in fabbrica, si troverà in una situazione alquanto difficile e dovrà trovare il modo di risolvere la situazione.

Invece, nel presente Julia si ritroverà ai ferri corti con Tirso.

Successivamente, il video di Julia in slip diventerà virale e tutti la prenderanno in giro. Allo stesso tempo però, la madre della ragazza sarà molto infuriata per l'uscita di questo video e soprattutto per il fatto che non potrà farlo sparire da internet in nessun modo.

Poi però la situazione avrà un risvolto positivo e le cose inizieranno a cambiare.

Intanto, Patricia proporrà a Ventura una cosa, cioè che se quest'ultima non riscuoterà il suo debito, lei Francisco troveranno un modo per far sì che Carmen sposi Victor. Allo stesso tempo ci saranno risvolto positivo riguardo al video di Julia che sta circolando sul web perché aumenteranno gli ordini dei mobili.

Maria prenderà una decisione alquanto drastica. In particolare, la donna deciderà di andarsene dal paesino spagnolo perché vorrà raggiungere suo padre a Siviglia. In Guinea, Ventura stringerà un accordo con Patricia e Francisco.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Un altro domani per scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti della soap opera spagnola.