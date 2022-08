Le nuove puntate di Un posto al sole di settembre 2022 saranno caratterizzate da un bel po' di colpi di scena e sorprese che non passeranno inosservate.

I riflettori saranno incentrati in primis sulle vicende di Viola che, dopo essersi ritrovata in serio pericolo nel mirino del pericolo Lello Valsano, si ritroverà ad affrontare un momento di forte e piena crisi assieme a suo marito Eugenio, così come hanno spoilerato gli attori Patrizio Rispo ed Ilenia Lazzarin.

Viola non esce di scena dalla soap: anticipazioni Un posto al sole puntate settembre 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre 2022, rivelano che dopo l'attentato messo in piedi da Lello Valsano, con lo scopo di punire e colpire la moglie di Eugenio Nicotera, tutto si risolverà per il meglio.

Viola non morirà e non si assisterà, quindi, ad una sua uscita di scena dalle prossime puntate della soap opera serale in onda con successo su Rai 3 per tutta la stagione televisiva 2022/2023.

Uno spoiler che, nelle scorse giornate, è stato fornito dagli attori che vestono i panni di Raffaele e della stessa Viola nella soap opera, i quali hanno mostrato in rete qualche pagina di copione "di troppo".

In particolar modo, dal copione delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre 2022, è emerso che tra Viola e suo marito Eugenio, ci sarà un periodo di forte crisi.

Viola si ritrova in crisi con suo marito Eugenio: anticipazioni Un posto al sole settembre

I due, che già in passato si erano ritrovati sul piede di guerra, si ritroveranno nuovamente in una situazione di stallo, al punto che Raffaele apparirà molto preoccupato da quello che potrebbe accadere in futuro tra i due coniugi.

E, come se non bastasse, a testimoniare la drammaticità di questa crisi tra i due, ci penserà anche la scelta della stessa Viola di trasferirsi di nuovo a Palazzo Palladini assieme a suo figlio.

Non si esclude, quindi, che questa scelta di Viola possa essere un primo passo verso la separazione definitiva dal marito, dato che la situazione tra i due già da diverso tempo non era più delle migliori.

Marina e Roberto in pericolo? Anticipazioni Un posto al sole settembre 2022

E così, dopo la crisi tra Ornella e Raffaele che ha rischiato di vederli separati per sempre, questa volta toccherà a Viola ed Eugenio nel corso delle nuove puntate della soap opera previste da settembre in poi su Rai 3.

Spazio anche alle vicende di Marina e Roberto: le anticipazioni della soap opera rivelano che i due hanno scelto di dar fiducia a Lia e di assumerla come nuova domestica all'interno della loro abitazione.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la nuova domestica nasconde dei segreti e potrebbe rivelarsi una persona particolarmente pericolosa per Marina e il suo compagno Roberto Ferri.