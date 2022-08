Cambio programmazione per Un posto al sole nella giornata del 31 agosto. La soap opera tornerà in onda da lunedì 29 agosto con la prima settimana di programmazione della nuova, attesissima stagione e fin dal primo momento non mancheranno i cambi di palinsesti.

In particolar modo, per la giornata di mercoledì, l'appuntamento con la soap opera ambientata a Napoli verrà anticipato nel palinsesto della terza rete Rai, così da poter lasciare spazio alla Pallavolo in prime time.

Cambio programmazione Un posto al sole del 31 agosto

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole ritorna nella settimana che va dal 29 agosto al 2 settembre 2022 con le prime puntate inedite della nuova stagione.

La soap opera, quest'anno, cambierà orario di messa in onda su Rai 3: i nuovi episodi saranno trasmessi tutte le sere alle 20:50 e non più verso le 20:45 come è accaduto fino alla passata stagione.

Il motivo di questa variazione di palinsesto ha a che fare con l'arrivo di un nuovo talk show politico della durata di dieci minuti, che sarà trasmesso dal 29 agosto in poi su Rai 3, dalle 20:40 alle 20:50 circa.

Tuttavia, per la giornata di mercoledì 31 agosto 2022, è previsto un ulteriore cambio programmazione per la soap opera ambientata a Napoli, la quale andrà in onda in netto anticipo rispetto all'orario canonico.

Ecco a che ora va in onda Un posto al sole il 31 agosto 2022

Il palinsesto di Rai 3 del 31 agosto subirà delle modifiche, dovute alla necessità di trasmettere dalle 20:50 in poi, la partita dei mondiali di pallavolo maschile tra Italia e Cina, che occuperà la programmazione del prime time.

Di conseguenza, l'appuntamento con Un posto al sole, eccezionalmente per quel mercoledì sera verrà anticipato di circa 40 minuti rispetto al previsto.

La nuova puntata della soap opera ambientata a Palazzo Palladini sarà trasmessa dalle 20:10 alle 20:40 circa, dopodiché ci sarà spazio per il talk show Il cavallo e la torre condotto da Marco Damilano e a seguire ci sarà l'incontro di pallavolo.

Niko prende una decisione clamorosa: anticipazioni Un posto al sole del 31 agosto

Ma cosa succederà in questa nuova puntata di Un posto al sole del 31 agosto, in onda dalle 20:10 in poi? Le anticipazioni rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Niko che, ancora scosso da quanto è accaduto alla sua amata Susanna, si ritroverà a prendere una decisione a dir poco clamorosa.

Intanto Franco apparirà sempre più intenzionato a mettere nei guai il criminale Lello Valsano: il suo scopo sarà quello di stanarlo e di scoprire dove si sia nascosto dopo aver fatto del male a Viola e Susanna, mettendo entrambe in serio pericolo di vita.