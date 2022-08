Dopo il decesso dell'attrice Carmen Scivittaro gli sceneggiatori di Un posto al sole dovranno decidere il destino del personaggio di Teresa Diacono. Finora era stato scelto di tenere il suo personaggio in vita ma perennemente off screen.

La madre di Silvia era quindi presente attraverso telefonate in cui non si sentiva la sua voce o nei racconti di familiari e amici, ma senza mai apparire in scena. Nel frattempo gli spettatori continuavano a invocare invano un suo ritorno.

Upas: l'addio di Teresa

L'ultima apparizione di Teresa Diacono nella soap opera risale al maggio del 2018.

In seguito il personaggio sparì da un giorno all'altro, senza che gli sceneggiatori avessero modo di dare un degno epilogo alle sue vicende. L'espediente narrativo che fu usato per giustificare l'assenza di Teresina fu quello del padre malato. La donna si recò a Indica per assistere il genitore. Va detto inoltre che in seguito il personaggio di Dino morì, facendo quindi cadere la motivazione principale che portava la madre di Silvia a restare lontano da casa.

Gli sceneggiatori non hanno mai voluto cancellare il personaggio Teresa, ma adesso la questione torna prepotentemente alla ribalta.

Il destino di Teresa Diacono

Adesso che l'attrice non è più in vita, gli sceneggiatori hanno solo tre strade da intraprendere.

La prima è quella di continuare così come fatto finora. Teresa resterebbe confinata a Indica, viva ma perennemente off screen. Del resto ciò è già successo ad altri personaggi come Lorenzo Giordano, Greta Fournier, Alessandro Palladini o Anna Boschi. Va detto però che in questo caso gli attori che li interpretano sono tutti in salute e potrebbero sempre tornare un giorno.

La seconda ipotesi sarebbe quella del recasting, dando quindi un nuovo volto a Teresina, ma tale strada sarebbe davvero ardua. Se gli sceneggiatori avessero voluto effettuare un recasting lo avrebbero già fatto e adesso che Carmen non c'è più difficilmente gli spettatori potrebbero "accettare" una nuova attrice.

La terza strada è quella che è stata già usata con Regina Senatore (la mamma di Guido nella soap).

L'attrice era morta nella realtà e si decise di far condividere il suo destino anche alla controparte nella soap in un parallelismo perfetto tra finzione e vita reale, molto caro a Upas. Spesso infatti è capitato che venisse usato tale espediente, anche per eventi lieti come una gravidanza dell'attrice, trasportando l'evento dalla finzione alla realtà.

Per scoprirlo occorrerà attendere i tempi tecnici necessari a scrivere le nuove puntate, in ogni caso è lecito pensare che già lunedì 29 agosto l'attrice verrà in qualche modo omaggiata, magari con qualche scritta in sovraimpressione, nell'attesa di scoprire il suo destino.