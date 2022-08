Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, interpretata fra gli altri da Mariona Tena (Blanca Silva), Marta Larralde (Diana Silva), Maria Cortiello (Soledad Silva), Alex Gadea (Cristobal Loygorri), Juan Ribo (Ricardo Silva), Ricard Sales (Gabriel Rivera) e Oriol Tarrason (German Rivera). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 agosto 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Questa settimana andranno in onda gli episodi 55, 56, 57, 58 e 59, rispettivamente intitolati La proposta di Mauro (La dispera del futuro), Amare fa paura (Me concede este baile?), La difficile arte di dire no (El dificil arte de decir que no), Alla ricerca di Roman Caballero (Buscando a Roman Caballero) e Guidata dal cuore (El desengano).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla dichiarazione di Mauro ad Adela e del suo conseguente viaggio in Inghilterra, sulla richiesta di Francisca a Luis, sulla decisione di Blanca di perdonare il fidanzato infedele, sull'amore di Salvador per Diana, sulla pubblicazione dei racconti di Celia e sull'infatuazione di Elisa per Arturo.

Blanca si confida con Donna Dolores

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che Francisca riuscirà a convincere a Luis a recarsi all'Ambigù per valutare l'esibizione canora della sua sostituta. Mauro troverà il coraggio di rivelare ad Adela di essere innamorato di lei. Più tardi, la giovane chiederà allo zio Ricardo di accompagnarla all'altare per il suo matrimonio.

Le cose, però, peggioreranno quando Adela si renderà conto che una rata del prestito per cui aveva fatto da garante non è stata pagata, mentre Mauro non è ancora rientrato dall'Inghilterra. Per paura di confrontarsi con Rodolfo, Blanca preferirà continuare ad evitarlo. Il suo malumore, però, verrà notato da Donna Dolores che le chiederà spiegazioni, scoprendo che la giovane vuole rompere il fidanzamento.

Alla fine, però, Blanca perdonerà Rodolfo.

Salvador si dichiara a Diana

Celia riceverà una proposta inattesa riguardante la pubblicazione dei suoi racconti. La giovane accetterà ma entrerà in crisi quando non riuscirà ad accettare la richiesta di un critico letterario che vorrebbe intervistarla. Salvador confesserà a Diana di essersi innamorato di lei.

Dopo aver saputo che Elisa è convinta di avere una cotta per Arturo, Carlitos e Sofia cercheranno in tutti i modi di farle cambiare idea. Dopo aver riflettuto su quale pseudonimo usare per non farsi scoprire come autrice dei suoi racconti, Celia convincerà Bernardo a presentarsi al suo posto, fingendo di essere lo scrittore Roman Caballero. Nonostante i tentativi di Carlitos e Sofia, Elisa chiederà all'amico di organizzarle un incontro con Arturo.