Diverse novità avverranno in occasione del nuovo episodio di Terra Amara, in programma il 19 agosto in prima visione su Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato turco raccontano che Cengaver Cimen scoprirà le bugie di Demir Yaman. Yilmaz Akkaya, invece, salverà Gulten Taskin dalla stalla, in cui è stata rinchiusa dal perfido fratello.

Terra Amara: anticipazioni episodio venerdì 19 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio - che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 19 agosto dalle ore 14:35 in prima visione tv - annunciano grandi sorprese.

Nei particolari, Cengaver deciderà di vendicare l'oltraggio subito da Yilmaz. L'uomo, infatti, raggiungerà il protagonista alla fabbrica tessile, donategli da Ali Fekeli con l'intenzione di ucciderlo. Anche in questo caso, Akkaaya apparirà in difficoltà contro il nemico, visto che sarà disarmato. Nonostante questo, l'uomo si difenderà con le unghie e con i denti fino a raccontare a Cengaver una verità a lui inaspettata. In questo frangente, Yilmaz svelerà a Cimen che Demir gli ha sottratto Zuleyha mentre si trovava in carcere per scontare la pena di un assassinio.

Cengaver Cimen vuole una spiegazione da Demir Yaman

Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda il 19 agosto in prima visione assoluta, Cengaver Cimen rimarrà parecchio turbato dalla rivelazione di Yilmaz.

Per questo motivo, l'uomo vorrà vederci più chiaro. Cimen, infatti, deciderà di recarsi alla tenuta per esigere una spiegazione dal suo amico Demir Yaman, appreso le sue bugie.

Nel frattempo, Gaffur si recherà in mezzo alla campagna per portare del cibo alla sorella nel porcile, dove l'ha rinchiusa per farle dimenticare Yilmaz.

Saniye, a questo punto, cercherà di liberare la cognata senza però ottenere successo.

Yilmaz salva Gulten in un capanno di campagna

Allo stesso tempo, Hunkar avrà il permesso da parte dei dottori di tornare a casa dove poter continuare la convalescenza dopo essere rimasta ferita gravemente a causa di Yilmaz. In questo frangente, la matrona scoprirà che Zuleyha è stata rinchiusa nella sua camera da letto da Demir per aver tradito la sua fiducia.

Nel frattempo, Yilmaz avrà un confronto con Nazire. L'anziana donna, a questo punto, lo informerà che Gaffur ha rinchiuso Gulten in un capanno abbandonato in mezzo alla campagna. Di conseguenza, Akkaya si precipiterà a salvare l'amica.