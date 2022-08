Continuano le puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alla 20:45 e su RaiPlay o demand e in replica. Finalmente, Roberto e Marina sono riusciti a concretizzare la loro storia d'amore andando a vivere a Palazzo Palladini, dopo la partenza di Lara grazie all'accordo economico con la bella Giordano. Ma qualcosa di strano turberà la loro breve tranquillità.

Nel frattempo, Raffaele è al settimo cielo per aver fatto pace con la sua Ornella, che ha capito che il rapporto con Elvira era solo bastato su una forte stima reciproca e amicizia. Ora è tempo dio festeggiare e di lasciarsi i problemi alle spalle, ma fino a quando?

Di seguito, le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata di giovedì 11 agosto 2022.

Un Posto al Sole puntata 6009 giovedì 11 agosto 2022

Nel nuovo episodio che andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 3, Manuela (Gina Amarante) continua a recitare la parte di Micaela, riuscendoci benissimo. Niko è felice e tutto sembra procedere per il meglio. Ma fino a quando questo inganno reggerà?

La povera Serena (Miriam Candurro), non avendo altra possibilità, regge il gioco con Niko (Luca Turco). L'importante è che il piccolo Jimmy sia convinto di essere in vacanza con sua mamma, come promesso.

Una misteriosa donna si aggira a Palazzo Palladini

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) hanno deciso di fare un passo avanti e di andare a convivere a Palazzo Palladini.

Lara ormai sembra un incubo lontano, ma attenzione: non tutto è come sembra. Ricordiamo infatti che Ferri è all'oscuro dell'accordo tra Marina e Lara [VIDEO] e se lo scoprisse la sua reazione sarebbe molto forte.

Nel frattempo, le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al sole stendono un velo di mistero sulle trame della soap opera: una donna sconosciuta e misteriosa si aggira da tempo intorno a Palazzo Palladini...

chi sarà?

Ornella e Raffaele fanno pace: spoiler Un Posto al sole

A casa Giordano è tornata la serenità dopo tanti giorni bui e difficili, e non solo per il ricatto di Raffaele. Ornella ha scoperto l'amicizia speciale che lega il marito a Elvira e la sua gelosia l'ha fatta allontanare. Per fortuna, il loro amore è stato più forte di tutto e di tutti.

Ornella, dopo aver fatto pace con Raffaele, ha intenzione di festeggiare con tutta la sua famiglia e così propone a Viola e a Eugenio di organizzare una bella vena in famiglia. Nel frattempo, continua la disperata fuga di Lello Valsano (Gianluca Pugliese) che non vuole assolutamente consegnarsi alla polizia.

La situazione è molto pericolosa e presto accadrà un evento inaspettato e tragico chi finirà purtroppo per coinvolgere Viola ed Eugenio, come svelano gli spoiler di Upas.