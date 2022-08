Si avvicina il finale di stagione per Un posto al sole previsto per venerdì 12 agosto. Tale puntata conterrà al suo interno un colpo di scena clamoroso, secondo quanto anticipato da Ilenia Lazzarin. Subito dopo, il daily drama partenopeo andrà in pausa, ma i fan dovranno attendere poco. Lunedì 29 agosto è fissato infatti l'appuntamento con il primo episodio della serie 27, ma cosa ci aspetta nella nuova stagione?

In questi giorni sono state rilasciate diverse dichiarazioni che danno un quadro generale di quello che verrà mostrato nei nuovissimi episodi, tra misteri, ingressi di nuovi personaggi e rientri di volti già noti.

Un posto al sole: arriva un nuovo personaggio e torna l'ispettrice Anselmi

Lo sceneggiatore di Un posto al sole Dario Carraturo, in un'intervista rilasciata in merito al suo nuovo libro Portami con te ambientato nell'universo narrativo di Un posto al sole, ha confermato la canonicità di queste storie rispetto all'opera televisiva. L'autore ha inoltre svelato in anteprima l'arrivo di un nuovo personaggio, presente nel romanzo. Questa misteriosa new entry ha incrociato Michele a Milano e probabilmente chi ha letto il libro avrà già capito di chi possa trattarsi.

In queste ore, l'attrice Carmen Annibale che dà il volto a Marta Anselmi ha confermato un suo ritorno a breve. L'ispettrice era stata a capo delle indagini sull'aggressore di Susanna assieme all'ispettore Torre, quindi risulta probabile che ci sarà qualche altro mistero su cui indagare.

Difficile capire se possa essere legato al colpo di scena della season finale, alla nuovo misteriosa governante di casa Ferri o se se sia qualche evento ancora ignoto.

Lara parte ma arriva Lia

Nel doppio episodio di giovedì 11 agosto, gli spettatori potranno fare la conoscenza di Lia (Chiara Mastalli) donna ambigua e misteriosa che si proporrà come nuova governante di casa Ferri, sfoggiando un curriculum di altissimo profilo.

Sono in molti a ritenere che questo suo ingresso avvenuto subito dopo la partenza di Lara, possa essere un chiaro segnale di una complicità tra le due donne, anche se al momento non c'è nessuna conferma a riguardo.

In merito a Martinelli, c'è la conferma che dovrebbe tornare con un bambino al seguito, anche se non è chiaro quando questo dovrebbe avvenire.

Se la timeline reale dovesse essere rispettata ci sarà da aspettare mesi, ma non è escluso un salto temporale.

Tornano Adele e Chiara

Sara Ricci e Alessandra Masi che interpretano rispettivamente Chiara e Adele hanno mostrato alcune immagini nei loro profili social che confermano il loro ritorno ad Un posto al sole. Alcuni scatti sembrano suggerire che la giovane Petrone tornerà per affrontare il suo processo.

Quanto alla madre di Susanna non ci sono dettagli ma il suo ritorno, almeno inizialmente, dovrebbe essere giustificato dalle nozze di sua figlia e Niko. I due riusciranno stavolta a sposarsi? Visti gli ultimi sviluppi, tale evento è tutt'altro che scontato, non resta quindi che attendere l'inizio della nuova stagione per avere queste risposte.