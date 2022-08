Le nuove puntate di Un posto al sole del prossimo autunno 2022 si preannunciano dense di colpi di scena e, l'attenzione è incentrata in primis sulle sorti di Viola e Susanna.

Il quadro clinico delle due donne, dopo essere state vittime dell'attentato architettato dal criminale Lello Valsano, non sarà dei migliori e desterà non poche preoccupazioni.

In particolar modo, si teme che una delle due possa avere la peggio e passare definitivamente a miglior vita, uscendo così di scena dal cast della soap opera serale di Rai 3.

Viola in gravissime condizioni nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole di questo autunno saranno quelle in cui si scoprirà la verità sulle sorti di Viola e Susanna.

Le due donne si sono ritrovate vittime della furia cieca di Lello Valsano che, senza farsi alcun tipo di scrupolo, non ha esitato ad aprire il fuoco contro le due donne, sparando all'impazzata ben tre colpi di pistola.

Viola e Susanna sono state portate con estrema urgenza in ospedale, dove fin dal primo momento le loro condizioni di salute sono apparse particolarmente critiche.

Viola potrebbe essere dichiarata morta nelle nuove puntate di Un posto al sole

Col passare delle ore, però, mentre il quadro clinico di Susanna è andato incontro ad un leggero miglioramento quello di Viola non ha mostrato segnali positivi.

Ornella, mamma di Viola, ha dovuto rivelare ad Eugenio che sua moglie si trovava in coma dato che dopo lo sparo di Lello, ha dovuto fare i conti con una tremenda emorragia.

Insomma, la situazione per Viola si è complicata in maniera netta e la ragazza attualmente si trova in gravissime condizioni, sospesa tra la vita e la morte.

Ecco perché, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di questo autunno, potrebbe esserci il colpo di scena clamoroso e del tutto inaspettato per i fan della soap opera.

Viola e Susanna sospese tra vita e morte nella soap Un posto al sole

Non si esclude, infatti, che contrariamente alle aspettative dei telespettatori e appassionati, possa essere proprio Viola ad avere la peggio e quindi a morire nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole, destinati alla fascia dell'access prime time della terza rete Rai.

E, in tal caso, sarebbe un vero e proprio choc in primis per suo marito Eugenio Nicotera, dato che questo attentato è il frutto del suo rapporto turbolento e conflittuale con il criminale Lello Valsano, il quale ha cercato di punirlo colpendo i suoi affetti più cari.

Resta da capire anche cosa succederà a Susanna nel corso delle nuove puntate autunnali della soap: la compagna di Niko riuscirà a riprendersi del tutto oppure andrà incontro ad un nuovo peggioramento del quadro clinico? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 3.

Il ritorno di Un posto al sole premiato subito dal pubblico di Rai 3

Intanto, il ritorno in video della soap opera dopo la pausa estiva di due settimane, è stato subito premiato dagli spettatori di Rai 3.

Circa un milione e mezzo di fedelissimi spettatori ha seguito la puntata d'esordio della nuova stagione di Un posto al sole nell'access prime time, permettendo subito alla rete di arrivare a sfiorare la soglia dell'8% di share.

Grande successo per la soap opera anche in streaming su RaiPlay e in generale sui social, dove in tantissimi hanno commentato le vicende di Viola e Susanna nel corso della prima puntata di questa stagione 2022/2023.

E, ovviamente, la speranza dei telespettatori social è quella che entrambe le due donne possano salvarsi e tornare dai loro rispettivi familiari.

"Susanna e Viola non meritano di uscire di scena in questo modo così tragico", ha scritto un commentatore e appassionato della soap opera, augurandosi che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

E, in attesa di scoprire come si evolverà questa storyline, l'attenzione è anche incentrata sulle sorti di Nunzio che continuerà imperterrito la ricerca di Chiara, con la speranza di poterla avere al più presto al suo fianco, per riprendere in mano le redini del loro percorso di vita.